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Три пожилые петербурженки подарили мошенникам больше 6 млн. Одна через месяц наступила на те же грабли

«Банковские» мошенники выманили более 6 млн рублей у жителей Петербурга

Жители Петербурга продолжают нести в полицию как под копирку написанные заявления о мошеннических хищениях средств с банковских счетов. Сценарий заезжен, но по-прежнему пополняет кошельки аферистов.

Как стало известно «Фонтанке» 22 апреля, накануне днём почти синхронно в отделы в Пушкинском и Выборгском районах обратились женщины в возрасте 72 лет и 81 года. Обеим звонил якобы сотрудник службы безопасности банка, отправлял их к банкоматам и настаивал на необходимости срочно перевести всё, что есть, на будто бы более надёжный счёт.

Жительница Пушкина имела несчастье ответить на звонок ещё 6 апреля и тогда же лишилась без малого 2,4 миллиона рублей. Пенсионерка с севера города перевела 2,5 миллиона рублей и опомнилась уже через два дня после этого.

Своими злоключениями с полицией Приморского района поделилась 73-летняя пенсионерка с улицы Маршала Новикова. Она стала жертвой мошенников дважды. В феврале её одолевали звонками с дюжины номеров, убеждая, что сервер её банка взломан, некто перевёл меченые купюры, и организацию трясут проверками.

Женщина в несколько транзакций перевела 700 тысяч, но в покое её не оставили и через день вытянули ещё 300 тысяч. К марту она уже осознала, что деньги ушли в никуда, чтобы вернуть их, доверилась рекламе на радио и связалась с неким фондом помощи пострадавшим от мошенников.

Обещаниями компенсировать петербурженке большую часть от потерянного миллиона собеседники получили с неё ещё чуть более 400 тысяч рублей. При этом 150 из них ей пришлось брать в кредит.

По всем заявлениям возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Корреспондентам «Фонтанки» также довелось пообщаться с аферистами. Отдать последнее убеждали из «канцелярии прокуратуры». Деньги в основном уходят на Украину, но и в Петербурге «банкирам» есть кому помогать. 21 апреля силовики прошлись с обысками, явки с повинной пишут 17 человек.

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Комментарии (15)

265831690
Наша полиция знает мошенников и получает с них откат, это у нас так законы работают.
LiChaBaTa
Кому-то эти деньги нужнее.
261933551
А говорят, пенсионеры плохо живут...
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