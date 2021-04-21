Прокуратура работает в офисе ГУП «Экострой». Смольный говорит о плановых мероприятиях

По данным «Фонтанки», интерес прокуроры проявляют к нескольким пунктам. Одним из них являются жалобы ВОО «Чистые реки России», которое обращало внимание на наплавной мусор в реках и каналах, а также — на вторичное загрязнение в процессе их дноочистки. Вторым — земснаряд ЗМ-4, который, как сообщала «Фонтанка», частично ушел под воду Екатерингофки в январе.

В комитете по природопользованию «Фонтанке» подтвердили визит прокуроров на Волхонское шоссе. «Цель визита связана с проводимой проверкой по причине потери остойчивости ЗМ-4 и одной шаланды в зимний период на пункте отстоя в р. Екатерингофке, начатой в феврале 2021 года, — сообщили там. — В ходе проверки представители прокуратуры ознакомились с необходимыми документами, связанными с данной ситуацией, а также с предпринятыми мерами СПб ГУП «Экострой» по восстановлению остойчивости. Напомним, СПб ГУП «Экострой» оперативно выполнил мероприятия по восстановлению остойчивости судов, что позволило не нанести вред окружающей среде».



«Фонтанка» рассказывала, что дноочистной флот предприятия не был угнан на зимовку на ремонтные базы «Экостроя», его разместили в Екатерингофке. Вскоре одна из шаланд, а затем и земснаряд набрали воды. Проверку начали прокуратура и полиция, выемкой документов в «Экострое» занималась ФСБ.

