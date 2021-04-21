Специалисты комитета по природопользованию взяли пробы воды в Волковке, чтобы выяснить, откуда в реке появилось столько пены, на которую жаловались горожане.
Как рассказали в Смольном, специалисты нашли лишь пузырящуюся воду около водосброса. Дальнейшие поиски указали на возможный химический источник проблемы.
«В результате проведенного осмотра было установлено наличие обильного пенообразования, связанного с перепадом высот, образовавшегося после водосбросного сооружения. Выше по течению наличие пены не зафиксировано. Вместе с тем, на дорожном полотне вблизи реки Волковка, в районе д. 17 В по ул. Балканской было установлено наличие следов моющего средства, стекающего по направлению к водному объекту», — рассказали в комитете.
Проверка продолжается.
комитет по природопользованию
О том, что вода Волковки покрылась снежной пеной, читатели «Фонтанки» сообщили с раннего утра 21 апреля. Местами из-за белых пузырей не было видно воды. Вынужденной участницей «пенной вечеринки» в речке стала ондатра.