«Пенная вечеринка» сменила адрес: утром 21 апреля кто-то организовал её в акватории реки Волковки в Петербурге.
Читательница «Фонтанки» Александра сделала фотографии с моста в районе железнодорожной станции Проспект Славы. «Очередной слив в Волковку», — отмечает она. Также фотографии публикует группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
За последние месяцы пеной несколько раз покрывался Дудергофский канал. Специалисты Росприроднадзора по СЗФО предположили, что источник может находиться на территории промзоны.