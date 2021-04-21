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Волковка побелела и запузырилась

На юге Петербурга в реке появилась пена

«Пенная вечеринка» сменила адрес: утром 21 апреля кто-то организовал её в акватории реки Волковки в Петербурге.

Читательница «Фонтанки» Александра сделала фотографии с моста в районе железнодорожной станции Проспект Славы. «Очередной слив в Волковку», — отмечает она. Также фотографии публикует группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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За последние месяцы пеной несколько раз покрывался Дудергофский канал. Специалисты Росприроднадзора по СЗФО предположили, что источник может находиться на территории промзоны.

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