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Вынужденной участницей «пенной вечеринки» в Волковке стала ондатра. На месте работают экологи

Росприроднадзор выехал с проверкой на юг Петербурга после сообщений о пене в реке Волковке

Пенную и пузырящуюся Волковку 21 апреля поехали осматривать специалисты комитета по природопользованию Петербурга, а также управления Росприроднадзора по Северо-Западу.

Последние нашли в воде ондатру, которая, несмотря на пену, рассекала по реке, недовольная вниманием людей.

О том, что вода Волковки покрылась снежной пеной, читатели «Фонтанки» сообщили с раннего утра 21 апреля. Местами из-за белых пузырей не было видно воды.

Определить, откуда идет слив в реку, выехали специалисты сразу двух ведомств. Однако информации о том, что ими был найден источник загрязнения, пока нет.

Дважды за зиму, в декабре 2020-го и феврале 2021 года, пеной покрывался Дудергофский канал.

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Комментарии (2)

Андрей К._5e4ce28835681
Сегодня и из водосточных труб льётся пена, и на дороге лужи в пене. Какое-то дерево цветет, что ли?
Kot Piter
Кто-кто, гаражные кооперативы выше по течению! =(
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