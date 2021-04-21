Последние нашли в воде ондатру, которая, несмотря на пену, рассекала по реке, недовольная вниманием людей.

Пенную и пузырящуюся Волковку 21 апреля поехали осматривать специалисты комитета по природопользованию Петербурга, а также управления Росприроднадзора по Северо-Западу.

О том, что вода Волковки покрылась снежной пеной, читатели «Фонтанки» сообщили с раннего утра 21 апреля. Местами из-за белых пузырей не было видно воды.



Определить, откуда идет слив в реку, выехали специалисты сразу двух ведомств. Однако информации о том, что ими был найден источник загрязнения, пока нет.

