Невзирая на звания. Неосторожные репосты в соцсетях обернулись задержаниями для экс-депутата Рыжкова и академика РАН Хазанова

В среду, 21 апреля, в российских городах продолжают задерживать соратников и членов штаба Алексея Навального. Однако зачастую при этом «прилетает» не только ярым активистам, но и совсем неожиданным на первый взгляд персонам.

В частности, сегодня утром в полицию был доставлен бывший первый зампред и депутат четырёх созывов Госдумы, известный российский политик Владимир Рыжков. По данным РИА Новости, его привезли в ОВД «Хамовники» якобы за неосторожный репост в Twitter с сайта «Эха Москвы» о несогласованных акциях.



«Я утром в 10 выходил на работу, ко мне ещё подошёл старший участковый по району Хамовники и сказал, что есть сигнал о том, что я совершил административное правонарушение, и попросил проехать с ним в ОВД «Хамовники» и дать пояснения, — рассказал экс-депутат. — Проехал с ним, дал ему подробные пояснения. <…> На что он мне показал мой аккаунт в «Твиттере», где я продублировал новость с сайта «Эхо Москвы» от 18 апреля о том, что сторонники Навального призвали выйти на акцию. Я продублировал эту новость», — пояснил Рыжков.

Он также подчеркнул, что ни в информации «Эха Москвы», ни в его ретвите никаких призывов нет. «Тем не менее я думал, что дам пояснения и поеду работать. Меня перевели в соседнее помещение, сейчас оформляют на меня протокол об административном нарушении. Возможно, повезут после этого в суд», — сообщил политик, добавив, что «не понимает свой статус».

После обеда появилась информация о задержании в Нижнем Новгороде академика Российской академии наук, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН, физика Ефима Хазанова. По словам учёного, его сегодня днём отвезли в ОВД «Канавино». Эту информацию РИА Новости позже подтвердил источник в правоохранительных органах.

