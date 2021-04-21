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То ли дождь, то ли ещё что-то. В Петербурге аномальные пробки

В центре Петербурга транспорт стоит в пробках

Загруженность дорог Петербурга днём 21 апреля достигла 6 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, сообщает «Яндекс».

На Мурманском шоссе многокилометровую пробку спровоцировало ДТП, на востоке КАД — дорожные работы. Однако самые медленные пробки — «бордовые» — собрались в центре города.

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В дни сильных осадков в Петербурге часто растут заторы. Помимо дождя и ремонта Литейного моста сегодня в городе ещё и много крупногабаритного транспорта: автозаки, поливальные машины и специальные автобусы.

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Комментарии (3)

abitfrosty
Фашизм - это не количество военных, брошенных пушечным мясом на гражданских теми, кто предпочитает в любой ситуации прятать голову в бункер. А нарушение базовых прав и свобод граждан.
UserField
Сегодня приберут город стоящей на проходах и проездах бездействующей уборочной техникой, как и в прошлые разы?
265106986
Сегодня приберут город и завтра будет намного чище...
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