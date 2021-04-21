Загруженность дорог Петербурга днём 21 апреля достигла 6 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, сообщает «Яндекс».
На Мурманском шоссе многокилометровую пробку спровоцировало ДТП, на востоке КАД — дорожные работы. Однако самые медленные пробки — «бордовые» — собрались в центре города.
В дни сильных осадков в Петербурге часто растут заторы. Помимо дождя и ремонта Литейного моста сегодня в городе ещё и много крупногабаритного транспорта: автозаки, поливальные машины и специальные автобусы.