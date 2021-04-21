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Остались лишь стены и груда обломков. Посмотрите, как выглядят руины «Невской мануфактуры» изнутри

«Фонтанка» показала руины «Невской мануфактуры» после пожара

Фото: Alex.V
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«Фонтанка» показывает, как выглядит пепелище «Невской мануфактуры» глазами арендаторов. Огонь почти полностью обглодал основную часть здания, оставив только кирпичные стены и рухнувший вниз металлический каркас.

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В распоряжении «Фонтанки» 21 апреля оказалось видео с места пожара. На нем видно, что от исторической части здания остались только голые стены, между корпусами лежат обломки, матрасы, остатки материалов и мусор. Арендаторы вытаскивают из-под развалин и раскладывают уцелевшие детали, чтобы вывезти их. Территория охраняется от посторонних.

Alex.V

Пожар на территории «Невской мануфактуры» вспыхнул около полудня 12 апреля. Ему был присвоен самый высокий ранг — №5. Борьба с огнём продолжалась почти пять дней. К ней привлекли около 350 пожарных, три вертолёта сбросили 240 тонн воды. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его уже выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — остаются в стабильно тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора владеющего зданием АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Они оба арестованы.

Комплекс сгоревших зданий на Октябрьской набережной является объектом культурного наследия и подлежит восстановлению, заявили в Смольном. КГИОП через арбитраж потребовал от АО «Невская мануфактура» восстановить памятник за четыре года.

Фото: Alex.V
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Kezevo
Даешь покупать каждому сибиряку по 5 квартир в каждом доме на месте мануфактуры
мухомор
Снесут и восстановят из современных материалов с учётом облика фасада, декора и цветовых решений исторического здания. Всё по заветам актуального закона об охранных зонах. Ждите железобетонную коробку отделанную состаренным клинкерным кирпичом, двухэтажную мансарду и цокольный этаж с панорамным остеклением. По мнению застройщика и КГИОП это будет один в один как было до пожара. Вот увидите.
Kot Piter
Здание - восстановить.
ЖК - отменить.
Виновных в пожаре - посадить!
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