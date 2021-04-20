Как сообщили «Фонтанке» 20 апреля в пресс-службе «Пеллы», активная фаза ликвидации аварии на траулере «Скорпион» завершена, остойчивость судна восстановлена, приняты все меры по обеспечению экологической безопасности на Неве. Теперь руководство завода готовится к оценке возможного ущерба и восстановлению повреждений. Пострадавшим рабочим и семьям погибших будет оказана помощь. Детям, потерявшим в результате аварии одного из родителей, обещают обеспечить материальную поддержку до наступления их совершеннолетия.

На территории судостроительного завода «Пелла» под Петербургом завершены работы по ликвидации аварии. Сотрудники верфи вернули траулеру «Скорпион» способность сопротивляться крену. Семьям погибших и пострадавшим рабочим обещают оказать помощь.

Строительство «Скорпиона» планируют продолжить, как только это будет возможно, чтобы завершить работы и передать судно заказчику в 2021 году.



Строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился на бок во время испытаний по кренованию, его трюм заполнило водой. Не все находившиеся в этот момент на борту рабочие смогли покинуть судно. Двое сотрудников предприятия погибли. Еще два человека пострадали.



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