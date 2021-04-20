На территории судостроительного завода «Пелла» под Петербургом завершены работы по ликвидации аварии. Сотрудники верфи вернули траулеру «Скорпион» способность сопротивляться крену. Семьям погибших и пострадавшим рабочим обещают оказать помощь.
Как сообщили «Фонтанке» 20 апреля в пресс-службе «Пеллы», активная фаза ликвидации аварии на траулере «Скорпион» завершена, остойчивость судна восстановлена, приняты все меры по обеспечению экологической безопасности на Неве. Теперь руководство завода готовится к оценке возможного ущерба и восстановлению повреждений. Пострадавшим рабочим и семьям погибших будет оказана помощь. Детям, потерявшим в результате аварии одного из родителей, обещают обеспечить материальную поддержку до наступления их совершеннолетия.
Строительство «Скорпиона» планируют продолжить, как только это будет возможно, чтобы завершить работы и передать судно заказчику в 2021 году.
Строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился на бок во время испытаний по кренованию, его трюм заполнило водой. Не все находившиеся в этот момент на борту рабочие смогли покинуть судно. Двое сотрудников предприятия погибли. Еще два человека пострадали.
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