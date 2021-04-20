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Петербург провожает тёплые дни ярким закатом. Впереди — хмурое небо и мелкий дождь

Петербуржцы поделились фотографиями весеннего заката

В преддверии очередного похолодания, которое прогнозируют с середины рабочей недели, петербуржцы вышли на весеннюю прогулку и поймали красивые кадры яркого заката. «Фонтанка» собрала его фотографии для тех, кто пропустил.

Ранее днём горожане наблюдали на петербургском небе редкое оптическое явление — гало. Чаще всего оно возникает зимой — благодаря кристаллам льда в перистых облаках. Весной причиной появления гало может стать пыльца цветущих растений, летом — туман.

Весеннее настроение покинет петербургскую погоду уже в среду, 21 апреля. По прогнозу — похолодание, хмурое небо и мелкий дождь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

07A
Ничего, весеннее настроение покинет погоду, а президент нам его завтра вернет!
"Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была."
К. Симонов
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