В преддверии очередного похолодания, которое прогнозируют с середины рабочей недели, петербуржцы вышли на весеннюю прогулку и поймали красивые кадры яркого заката. «Фонтанка» собрала его фотографии для тех, кто пропустил.

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Ранее днём горожане наблюдали на петербургском небе редкое оптическое явление — гало. Чаще всего оно возникает зимой — благодаря кристаллам льда в перистых облаках. Весной причиной появления гало может стать пыльца цветущих растений, летом — туман.



Весеннее настроение покинет петербургскую погоду уже в среду, 21 апреля. По прогнозу — похолодание, хмурое небо и мелкий дождь.