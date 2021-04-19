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Весеннее настроение покинет петербургскую погоду в середине недели. В город придёт похолодание

В Петербурге с середины недели резко похолодает

После солнечных и тёплых выходных в Петербурге ожидается похолодание. Однако расстраиваться не стоит. Горожане смогут насладиться ещё как минимум одним по-настоящему весенним днём на этой неделе.

Прогноз погоды 19 апреля даёт «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Во вторник, 20 апреля, в городе будет сухо, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, в окрестностях местами до -1 градуса. Днём столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов.

Дождей не предвидится. Порывы ветра в течение дня не будут превышать десяти метров в секунду.

Однако уже в среду, 21 апреля, петербургская погода резко изменится. Согласно данным «Гисметео», с середины недели температура воздуха в городе составит от +1 до +5 градусов. Петербуржцам также придётся достать зонты, так как местами пройдут дожди.

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Комментарии (2)

perekuz
И мою машину заодно помоет.
Урус-Баши
Ливень нужен. Может песок смоет с прошлогодними листьями. Коммунальщики в этом году совсем оборзели. Не метут, не смывают, вообще пропали. И депутаты, нелюбимые, хорошо помнят, нехорошие, что выборы будут, все почтовые ящики забили рекламным мусором. Себя рекламируют. Фиг им, при таком подходе к уборке.
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