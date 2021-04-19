Весеннее настроение покинет петербургскую погоду в середине недели. В город придёт похолодание

Прогноз погоды 19 апреля даёт «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Во вторник, 20 апреля, в городе будет сухо, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, в окрестностях местами до -1 градуса. Днём столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов.



Дождей не предвидится. Порывы ветра в течение дня не будут превышать десяти метров в секунду.



Однако уже в среду, 21 апреля, петербургская погода резко изменится. Согласно данным «Гисметео», с середины недели температура воздуха в городе составит от +1 до +5 градусов. Петербуржцам также придётся достать зонты, так как местами пройдут дожди.

