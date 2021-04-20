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Перед сменой курса петербургская погода подарила оптическую аномалию

В Петербурге утром заметили гало

Интересное оптическое явление могли наблюдать горожане в небе над Петербургом 20 апреля. Фотографиями с «Фонтанкой» поделился читатель.

По его словам, необычное он заметил в восемь утра — на небе как будто появилось ложное солнце. В Коломягах яркое пятно рядом со светилом также не оставили без внимания и уверенно опознали: гало. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил, что увиденное, действительно, похоже на одну из разновидностей этого явления.

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Оптическая аномалия чаще возникает зимой благодаря кристаллам льда в перистых облаках. Весной причиной появления гало может стать пыльца цветущих растений, летом — туман.

Вторник в Петербурге выдался солнечным, но уже в среду, 21 апреля, погода баловать не будет. Синоптики обещают хмурое небо, дождь, умеренный ветер и 6–7 градусов тепла днём.

© Фонтанка.Ру

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