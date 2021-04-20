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Росавиация до конца недели планирует вывезти из Турции 16 тысяч россиян

Согласно графику вывозных рейсов, сформированному на период до 25 апреля, до конца текущей недели запланировано 76 вывозных рейсов из Турции. Об этом сообщает 20 апреля оперативный штаб Росавиации по организации возвращения граждан России из Турции и Танзании.

По оперативным данным российских авиакомпаний, до конца текущей недели на родину вернутся около 16,3 тыс. пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тыс. пассажиров.

Большинство рейсов обслужат маршруты Стамбул — Москва и Анталья — Москва.

Из Занзибара (Танзания) в этот период запланировано три рейса российских авиакомпаний, в Россию будет перевезено около 900 человек.

Ранее сообщалось, что потери от закрытия полётов в Турцию оценили минимум в 5 млрд рублей. В стране остались десятки тысяч россиян.

Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха. Российский союз туроператоров попросил открыть для туризма другие направления. При этом Крым ждет небывалого наплыва отдыхающих. Власти РФ заявили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

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