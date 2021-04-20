Росавиация до конца недели планирует вывезти из Турции 16 тысяч россиян

Согласно графику вывозных рейсов, сформированному на период до 25 апреля, до конца текущей недели запланировано 76 вывозных рейсов из Турции. Об этом сообщает 20 апреля оперативный штаб Росавиации по организации возвращения граждан России из Турции и Танзании.

По оперативным данным российских авиакомпаний, до конца текущей недели на родину вернутся около 16,3 тыс. пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тыс. пассажиров.

