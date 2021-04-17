Потери от закрытия полётов в Турцию оценили минимум в 5 млрд рублей

Российские туроператоры могли потерять от закрытия авиасообщения с Турцией пять миллиардов рублей. А потери тех, чьи клиенты летели с пересадкой, и вовсе не подсчитать, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.



«Разные цифры называются — от 5 млрд рублей и выше. Но здесь еще не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели», — заявил Барзыкин 17 апреля ТАСС.

Он надеется, что правительство вернет программу субсидирования и авиаперевозчиков, и туроператоров за вывоз россиян из-за границы, а компенсировать потери позволит перезапуск направления с 1 июня.