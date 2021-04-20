Петербурженка, порезавшая сына ножом, стала фигуранткой уголовного дела. Её могут лишить родительских прав

В Петербурге после нападения матери на сына во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело об «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Об этом вечером 20 апреля сообщает городской СК.
По версии следствия, в минувшее воскресенье 28-летняя горожанка по неустановленной причине нанесла удары ножом своему девятилетнему сыну. Пострадавшего доставили в одну из городских детских больниц, где ему оказали медицинскую и психологическую помощь.
«Перед органами опеки и попечительства следствием инициирован вопрос о лишении матери родительских прав. Также устанавливаются причины, по которым ребёнок оказался в опасном для жизни положении, в связи с чем выделен материал в отношении должностных лиц органов системы профилактики для проверки их действий (бездействия)», — добавили в городском СК.
«Фонтанка» писала, что нападению предшествовал семейный конфликт, вызванный тем, что 28-летняя мать девятилетнего мальчика якобы употребляет наркотики. С другой стороны участницей ссоры выступила её мать (бабушка ребёнка). Трагедию чудом успели предотвратить полицейские, которые прибыли на место происшествия. В главке приняли решение об их поощрении.
После случившегося молодую петербурженку доставили в отдел полиции, а затем увезли в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.