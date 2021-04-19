«В руке нож, весь коридор в крови». Полицейский рассказал, что увидел в петербургской квартире, где мать порезала сына

По его словам, изначально сотрудники патрульно-постовой службы получили заявку о женщине, кричащей с балкона дома № 55/5 на Южном шоссе. Информация подтвердилась. Соседи указали им на квартиру, в которой женщина живёт. Полицейские проследовали туда.

У двери их встретила 48-летняя мать местной жительницы, которая заявила, что в этой квартире находится её 28-летняя дочь. Последнюю, по её словам, в этот день якобы должны были отправить на принудительное лечение в наркологическую клинику, но она оказалась не согласна с этим решением. Встречающая попросила надеть на буйную родственницу наручники.



Полицейские поинтересовались, есть ли внутри кто-то ещё. Выяснилось, что там находится девятилетний мальчик — сын и внук участниц семейного конфликта.

«Она нам открывает дверь, а там стоит эта худая дама, которая была на балконе, когда мы подъехали по адресу. У неё в руке нож, весь коридор в крови. Я ей кричу: «Бросай нож!» Она испугалась, но не бросила. Ещё раз кричу: «Бросай нож!» На этот раз она, видимо, пришла в себя и бросила нож. Я забежал и наступил на него ногой. Мы надели на неё наручники, посадили в коридоре», — рассказал Пужевский.

Ребёнок в этот момент стоял рядом с ней, из-под перевязанного эластичным бинтом предплечья сочилась кровь. Возможно, перевязку сделала его мать, предположил полицейский. Сильно напуганным ребёнок не выглядел. «Так хорошо держался, молодец такой парень», — добавил он. Пострадавшего передали медикам, которые диагностировали ножевое ранение руки.

Сотрудники полиции попытались поинтересоваться у 28-летней матери мотивами, которые побудили её напасть на своего сына с ножом. Та заявила, что его ранила не она, а её мать, то есть бабушка пострадавшего мальчика.

