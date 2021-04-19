«В руке нож, весь коридор в крови». Полицейский рассказал, что увидел в петербургской квартире, где мать порезала сына

По его словам, изначально сотрудники патрульно-постовой службы получили заявку о женщине, кричащей с балкона дома № 55/5 на Южном шоссе. Информация подтвердилась. Соседи указали им на квартиру, в которой женщина живёт. Полицейские проследовали туда.
У двери их встретила 48-летняя мать местной жительницы, которая заявила, что в этой квартире находится её 28-летняя дочь. Последнюю, по её словам, в этот день якобы должны были отправить на принудительное лечение в наркологическую клинику, но она оказалась не согласна с этим решением. Встречающая попросила надеть на буйную родственницу наручники.
Полицейские поинтересовались, есть ли внутри кто-то ещё. Выяснилось, что там находится девятилетний мальчик — сын и внук участниц семейного конфликта.
«Она нам открывает дверь, а там стоит эта худая дама, которая была на балконе, когда мы подъехали по адресу. У неё в руке нож, весь коридор в крови. Я ей кричу: «Бросай нож!» Она испугалась, но не бросила. Ещё раз кричу: «Бросай нож!» На этот раз она, видимо, пришла в себя и бросила нож. Я забежал и наступил на него ногой. Мы надели на неё наручники, посадили в коридоре», — рассказал Пужевский.
Ребёнок в этот момент стоял рядом с ней, из-под перевязанного эластичным бинтом предплечья сочилась кровь. Возможно, перевязку сделала его мать, предположил полицейский. Сильно напуганным ребёнок не выглядел. «Так хорошо держался, молодец такой парень», — добавил он. Пострадавшего передали медикам, которые диагностировали ножевое ранение руки.
Сотрудники полиции попытались поинтересоваться у 28-летней матери мотивами, которые побудили её напасть на своего сына с ножом. Та заявила, что его ранила не она, а её мать, то есть бабушка пострадавшего мальчика.
«Как нам показалось, она немного в бреду была. Сказала: «Она меня держит», потом говорила что-то про космос, а затем сказала: «Если бы она убила, вы бы узнали всю правду», — привёл подробности разговора с задержанной Пужевский.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, Олега Пужевского, его коллег — сержанта полиции Сергея Бадина и стажёра Яна Конхузена, а также сотрудников, принимавших вызов, поощрят за проделанную работу.
Вызов поступил в петербургскую полицию накануне днём. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что между 48-летней женщиной и её 28-летней дочерью возник конфликт из-за того, что последняя регулярно употребляет наркотики. Когда началась драка, старшая из них выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись, она увидела в коридоре её с ножом и внука с резаной раной руки.
Нападавшую задержали, отвезли в отдел полиции, а затем отправили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. Пострадавшего осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.