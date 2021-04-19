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Мать, порезавшую сына в Петербурге, из отдела полиции забрали врачи

Бабушка, которая спасла внука от матери с ножом в Петербурге, осталась единственным его опекуном

Специализированную скорую вызвали сотрудники полиции женщине, которую задержали в Купчино за нападение на сына с ножом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля, 28-летнюю жительницу квартиры на Южном шоссе увезли в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

В полицию её увезли после звонка матери. Она, как писала «Фонтанка» 18 апреля, сообщила, что около 12 часов поссорилась с дочерью, которая, по предварительной информации, имеет склонность в принятию дурманящих веществ. 48-летняя петербурженка после конфликта услышала детский крик, а когда зашла в комнату, которую занимает её 9-летний внук, увидела, что у него рука в крови. Мать ребенка в этот момент стояла около него с ножом.

Ребенка госпитализировали в клинику Педиатрического университета. Его жизни ничего не угрожает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

мухомор
По мнению Мизулиной и компании это лучше превентивно изъесть ребёнка из опасных условий проживания. От ножика рисков загееться нету.
Kruger
Грамотным нужно зарплату платить.
Маэстро
"порезавшую сына в Петербурга". Вы в "Фонтанке" вообще падежов скланят разучилися? Уважаемые, ну откройте штат редактора и возьмите кого-нибудь грамотного)))
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