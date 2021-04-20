Приказ поступил. Турчак рассказал о роли, заготовленной для главы петербургского парламента в Государственной думе

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Государственную думу. Об этом «Фонтанке» в интервью рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.



«Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче», — отметил он.

По словам Турчака, Макаров — тяжеловес петербургской политики, опыт которого необходим для работы на федеральном уровне.