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Приказ поступил. Турчак рассказал о роли, заготовленной для главы петербургского парламента в Государственной думе

Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Государственную думу

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Государственную думу. Об этом «Фонтанке» в интервью рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче», — отметил он.

По словам Турчака, Макаров — тяжеловес петербургской политики, опыт которого необходим для работы на федеральном уровне.

О том, что Вячеслав Макаров был бы прекрасным депутатом Государственной думы, заявил 25 марта на телеканале «78» губернатор Петербурга Александр Беглов. Комментируя это высказывание, Макаров сообщил «Фонтанке», что пока идет этап предварительных разговоров и согласований: «Партийная дисциплина сродни армейской. Если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен».

Ранее в интервью «Фонтанке» Макаров заявлял, что не планирует в 2021 году избираться в Госдуму — только в ЗакС. «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются», — говорил он. На этой неделе газета «Ведомости» сообщила, что Макаров может пойти в Госдуму по одному из одномандатных округов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Петр Петров
Было бы приятней увидеть его в коестах
kоt-obormot
Когда Бузову назначат сенатором?
07A
Доброго пути, Вячеслав Серафимович!
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