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На машине главы петербургской «Открытки» ДПС обнаружила закрытый номер. Оппозиционера везут в полицию

Главу петербургской «Открытой России» Кузина подозревают в участии в несогласованных акциях

Глава петербургской «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.) Сергей Кузин сообщил о своём задержании. Как он рассказал 20 апреля «Фонтанке», причиной, по которой его остановили полицейские, стал якобы закрытый номерной знак на его автомобиле.

«Я этот день провёл за городом и приехал ненадолго. На улице Белинского у меня были дела, я припарковал машину, когда отъезжал, меня остановили ДПС. Говорят, что у меня якобы на знаке бумажка была, закрывающая его. Я попросил показать видео, пока рассматривал, приехали полицейские и предложили проследовать с ними в отдел — у них есть подозрения, что я участвовал в несанкционированных акциях», — рассказал Кузин.

Отметим, что в течение дня полицейские также приходили по адресам прописки участников прошлых акций. Так, участковый посетил Льва Крыленкова, активиста «Наблюдателей Петербурга», попросив его подписать бумагу-предупреждение. «Участковый сказал, что сам текст не читал и, что у него еще большой список на обход», — пишет об этом в соцсетях активист Красимир Врански.

Накануне, 19 апреля, МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России вслед за МВД решила предупредить россиян о недопустимости участия в несогласованных акциях протеста. На Дворцовой площади в ночь на 20 апреля появились заборы.

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Комментарии (4)

Mikle776
какой правово
***_555
Жандармы-каратели разбушевались. Лижут, аж слюна кипит.
07A
Второй пошел, спасибо Волкову, предоставил МВД всю информацию по навальнятам, с адресами и телефонами. По хорошему его надо к грамоте представить, может после всех задержаний часы китайские позолоченные вручат! Леонид-ты герой!
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