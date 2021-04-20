На машине главы петербургской «Открытки» ДПС обнаружила закрытый номер. Оппозиционера везут в полицию

Глава петербургской «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.) Сергей Кузин сообщил о своём задержании. Как он рассказал 20 апреля «Фонтанке», причиной, по которой его остановили полицейские, стал якобы закрытый номерной знак на его автомобиле.
«Я этот день провёл за городом и приехал ненадолго. На улице Белинского у меня были дела, я припарковал машину, когда отъезжал, меня остановили ДПС. Говорят, что у меня якобы на знаке бумажка была, закрывающая его. Я попросил показать видео, пока рассматривал, приехали полицейские и предложили проследовать с ними в отдел — у них есть подозрения, что я участвовал в несанкционированных акциях», — рассказал Кузин.
Отметим, что в течение дня полицейские также приходили по адресам прописки участников прошлых акций. Так, участковый посетил Льва Крыленкова, активиста «Наблюдателей Петербурга», попросив его подписать бумагу-предупреждение. «Участковый сказал, что сам текст не читал и, что у него еще большой список на обход», — пишет об этом в соцсетях активист Красимир Врански.
Накануне, 19 апреля, МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России вслед за МВД решила предупредить россиян о недопустимости участия в несогласованных акциях протеста. На Дворцовой площади в ночь на 20 апреля появились заборы.