На машине главы петербургской «Открытки» ДПС обнаружила закрытый номер. Оппозиционера везут в полицию

Глава петербургской «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.) Сергей Кузин сообщил о своём задержании. Как он рассказал 20 апреля «Фонтанке», причиной, по которой его остановили полицейские, стал якобы закрытый номерной знак на его автомобиле.



«Я этот день провёл за городом и приехал ненадолго. На улице Белинского у меня были дела, я припарковал машину, когда отъезжал, меня остановили ДПС. Говорят, что у меня якобы на знаке бумажка была, закрывающая его. Я попросил показать видео, пока рассматривал, приехали полицейские и предложили проследовать с ними в отдел — у них есть подозрения, что я участвовал в несанкционированных акциях», — рассказал Кузин.