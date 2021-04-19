Чехия вычеркнула «Росатом» из списка кандидатов на строительство АЭС

Власти Чехии решительно отвергли «Росатом» как возможного подрядчика на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны. Об этом в ходе брифинга 19 апреля заявил вице-премьер и глава минпромторга Чешской Республики Карел Гавличек.

«Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС «Дукованы» остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма «Росатом» в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере», — приводит слова Гавличека РИА Новости.