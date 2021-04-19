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Чехия вычеркнула «Росатом» из списка кандидатов на строительство АЭС

Власти Чехии решительно отвергли «Росатом» как возможного подрядчика на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны. Об этом в ходе брифинга 19 апреля заявил вице-премьер и глава минпромторга Чешской Республики Карел Гавличек.

«Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС «Дукованы» остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма «Росатом» в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере», — приводит слова Гавличека РИА Новости.

Определить победителя тендера предполагалось не позднее 2024 года. Возведение блока планируется начать в 2029 году, а завершить — в 2036 году. Проект оценивается в 6 миллиардов евро.

Ранее, 17 апреля, власти Чехии заявили, что подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Полиция показала два знакомых лица — мужчин, которые известны под именами Александр Петров и Руслан Боширов и которых британские власти считали причастными к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери. После этого МИД Чехии объявил о высылке 18 сотрудников российского посольства. Дипломатам РФ дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. В МИД РФ выразили протест и пообещали ответить зеркально.

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Комментарии (2)

SU LUX INN
чекисты наивно думали, что взрывы на Складе аккурат перед подведением итогов Тендера напугают чехов! но чехи не Дрогнули, а наоборот - дали хорошего Пинка чекистской конторе!
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