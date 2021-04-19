В Петербурге на семь суток арестовали экс-главу местного штаба Навального

Как рассказала изданию юристка «Апологии протеста» Варвара Михайлова, которая представляла оппозиционера в Октябрьском районном суде, его признали виновным по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). В протоколе речь шла об участии в акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 31 января.

В Петербурге на семь суток арестовали бывшего главу местного штаба Навального — Дениса Михайлова. Эту информацию 19 апреля «Фонтанке» подтвердили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

По словам Михайловой, позиция его подзащитного заключалась в том, что он принимал участие в «мирном шествии». «7 суток ареста. Так и не понял из решения суда, за что именно», — прокомментировал арест Михайлов в своём Telegram-канале.



Бывшего главу местного штаба Навального задержали этим утром в Петербурге. После этого его доставили в отдел полиции, а оттуда — в суд.



Массовые акции в поддержку Алексея Навального прошли в городах страны в конце января и начале февраля 2021 года. Петербурге не стал исключением. Большинство задержанных участников несанкционированных мероприятий получили административные аресты. Для кого-то протестное шествие по городским улицам закончилось уголовным делом.

