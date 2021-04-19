FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
18
Печать

В Петербурге на семь суток арестовали экс-главу местного штаба Навального

Оппозиционер Денис Михайлов арестован в Петербурге

В Петербурге на семь суток арестовали бывшего главу местного штаба Навального — Дениса Михайлова. Эту информацию 19 апреля «Фонтанке» подтвердили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Как рассказала изданию юристка «Апологии протеста» Варвара Михайлова, которая представляла оппозиционера в Октябрьском районном суде, его признали виновным по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). В протоколе речь шла об участии в акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 31 января.

По словам Михайловой, позиция его подзащитного заключалась в том, что он принимал участие в «мирном шествии». «7 суток ареста. Так и не понял из решения суда, за что именно», — прокомментировал арест Михайлов в своём Telegram-канале.

Бывшего главу местного штаба Навального задержали этим утром в Петербурге. После этого его доставили в отдел полиции, а оттуда — в суд.

Массовые акции в поддержку Алексея Навального прошли в городах страны в конце января и начале февраля 2021 года. Петербурге не стал исключением. Большинство задержанных участников несанкционированных мероприятий получили административные аресты. Для кого-то протестное шествие по городским улицам закончилось уголовным делом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

Memory17
50 тысяч не арестуют, значит кто-то да и выйдет, и уже трендец благостной картине ежегодного послания пересидента русского народа куда подальше )
gencon
Кремль платит Чечне - чтобы те нас не взрывали. А Навальный, кроме расследований о коррупции и митингов ничего не предлагает. Логика Странная - террористам бабки, а политикам - тюрьма.
Piter Russo
Чего-то я не понял у Навального и экс-глава занимаются организацией что ли? типа бывших не бывает?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний