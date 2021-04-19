Комитет по природопользованию Петербурга официально связали с региональным оператором по обращению с отходами

Смольный подготовил изменения в порядок представления интересов города в хозяйственных обществах, где участником является Петербург. Туда вносят АО «Невский экологический оператор».
Проект опубликован 19 апреля. Согласно нему, перечень таких обществ пополняется тремя пунктами. Первый — «Метрострой Северной столицы», который должен стать единственным поставщиком при строительстве подземки в Петербурге. Ответственным за политику города здесь назван КРТИ, «Фонтанка» писала об этом проекте.
Второй — Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства (ВЦКП), который в этом году сменил форму с унитарного предприятия на акционерное общество. Именно ВЦКП занимается розовыми квитанциями; по данным «Фонтанки», сейчас прорабатывается вопрос его объединения с расчетным центром «Петроэлектросбыта». Здесь ответственный — Жилищный комитет.
Третий — АО «Невский экологический оператор». Эту компанию зарегистрировали Петербург, Ленобласть, ВТБ и Интер РАО, именно она должна стать единым региональным оператором по обращению с петербургскими отходами. Ранее предполагалось, что курировать ее будет энергетический блок Смольного, однако собеседники «Фонтанки» утверждали, что в итоге решено доверить это комитету по природопользованию. В новом проекте именно он указан как орган власти, «проводящий государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющий государственное регулирование в соответствующей сфере».