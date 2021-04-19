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Комитет по природопользованию Петербурга официально связали с региональным оператором по обращению с отходами

«Зеленый» блок Смольного будет регулировать политику в области обращения с коммунальными отходами

Смольный подготовил изменения в порядок представления интересов города в хозяйственных обществах, где участником является Петербург. Туда вносят АО «Невский экологический оператор».

Проект опубликован 19 апреля. Согласно нему, перечень таких обществ пополняется тремя пунктами. Первый — «Метрострой Северной столицы», который должен стать единственным поставщиком при строительстве подземки в Петербурге. Ответственным за политику города здесь назван КРТИ, «Фонтанка» писала об этом проекте.

Второй — Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства (ВЦКП), который в этом году сменил форму с унитарного предприятия на акционерное общество. Именно ВЦКП занимается розовыми квитанциями; по данным «Фонтанки», сейчас прорабатывается вопрос его объединения с расчетным центром «Петроэлектросбыта». Здесь ответственный — Жилищный комитет.

Третий — АО «Невский экологический оператор». Эту компанию зарегистрировали Петербург, Ленобласть, ВТБ и Интер РАО, именно она должна стать единым региональным оператором по обращению с петербургскими отходами. Ранее предполагалось, что курировать ее будет энергетический блок Смольного, однако собеседники «Фонтанки» утверждали, что в итоге решено доверить это комитету по природопользованию. В новом проекте именно он указан как орган власти, «проводящий государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющий государственное регулирование в соответствующей сфере».

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал губернатор Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе».

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года.

© Фонтанка.Ру

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