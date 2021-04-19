Комитет по природопользованию Петербурга официально связали с региональным оператором по обращению с отходами

Смольный подготовил изменения в порядок представления интересов города в хозяйственных обществах, где участником является Петербург. Туда вносят АО «Невский экологический оператор».

Проект опубликован 19 апреля. Согласно нему, перечень таких обществ пополняется тремя пунктами. Первый — «Метрострой Северной столицы», который должен стать единственным поставщиком при строительстве подземки в Петербурге. Ответственным за политику города здесь назван КРТИ, «Фонтанка» писала об этом проекте.



Второй — Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства (ВЦКП), который в этом году сменил форму с унитарного предприятия на акционерное общество. Именно ВЦКП занимается розовыми квитанциями; по данным «Фонтанки», сейчас прорабатывается вопрос его объединения с расчетным центром «Петроэлектросбыта». Здесь ответственный — Жилищный комитет.