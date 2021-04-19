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АТОР: Только 15% российских туристов готовы сменить Турцию на родные берега

В АТОР заявили, что большинство российских путешественников хотят дождаться открытия Турции

Только 15% российских туристов, чьи поездки в Турцию отменили из-за ограничения авиасообщения, перебронируют путевки на российские направления. Об этом 19 апреля ТАССу заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«После закрытия Турции мы, естественно, опрашиваем операторов, и нас интересовало, какая доля потребителей обращается за возвратом, кто готов ждать, кто — перебронироваться на другие направления. На данный момент у нас картина следующая: примерно 15% перебронируются на российские курорты, около 18–20% перебронируются на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, это около 60%, ждут, надеются на другие даты на ту же Турцию», — пояснила Ломидзе.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцы жалуются на нехватку мест на вывозных рейсах из Турции.

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Ограничения действуют с 15 апреля по 1 июня 2021 года. На днях Турция поставила рекорд по приросту заболевших COVID-19.

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Комментарии (7)

260659631
от ж предатели не патриоты
Piter Russo
Родные берега бы еще ценник адекватный держали в отелях...
Ma-260802031
А кто сказал, что Турция закрыта? Туда прекрасно летится через Минск или Белград. Хотя приходится платить за лишний сегмент полета.
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