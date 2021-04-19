АТОР: Только 15% российских туристов готовы сменить Турцию на родные берега

Только 15% российских туристов, чьи поездки в Турцию отменили из-за ограничения авиасообщения, перебронируют путевки на российские направления. Об этом 19 апреля ТАССу заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«После закрытия Турции мы, естественно, опрашиваем операторов, и нас интересовало, какая доля потребителей обращается за возвратом, кто готов ждать, кто — перебронироваться на другие направления. На данный момент у нас картина следующая: примерно 15% перебронируются на российские курорты, около 18–20% перебронируются на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, это около 60%, ждут, надеются на другие даты на ту же Турцию», — пояснила Ломидзе.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцы жалуются на нехватку мест на вывозных рейсах из Турции.