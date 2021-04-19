Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии заявил, что российская госкорпорация не сможет участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС на юго-востоке страны.
«Росатом» выбывает из проекта в Дукованах. Осталось три претендента: из США, Южной Кореи и Франции. <...> Это может снизить давление российской стороны», — цитирует 19 апреля заявление Карела Гавличека издание Lidovky.
По его словам, процесс исключения займет несколько дней. Он подчеркнул, что российская компания не сможет принять участие и в качестве субподрядчика.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш накануне призвал исключить «Росатом» из тендера из-за взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, по данным чешских властей, якобы причастны российские спецслужбы. Чешские власти объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов и дали им 48 часов на выезд из страны. Их якобы идентифицировали как сотрудников российских спецслужб.