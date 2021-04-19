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Чешский Минпромторг решил исключить «Росатом» из тендера на строительство АЭС «Дукованы»

«Росатом» не будет строить чешскую АЭС «Дукованы»

Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии заявил, что российская госкорпорация не сможет участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС на юго-востоке страны.

«Росатом» выбывает из проекта в Дукованах. Осталось три претендента: из США, Южной Кореи и Франции. <...> Это может снизить давление российской стороны», — цитирует 19 апреля заявление Карела Гавличека издание Lidovky.

По его словам, процесс исключения займет несколько дней. Он подчеркнул, что российская компания не сможет принять участие и в качестве субподрядчика.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш накануне призвал исключить «Росатом» из тендера из-за взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, по данным чешских властей, якобы причастны российские спецслужбы. Чешские власти объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов и дали им 48 часов на выезд из страны. Их якобы идентифицировали как сотрудников российских спецслужб.

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Комментарии (4)

007_5e4d82afdecb9
Решить исключить?
265103986
По-моему там росатом и не планировал побеждать
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