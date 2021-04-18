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Задержанные по делу о попытке госпереворота в Белоруссии начали давать признательные показания

В КГБ Белоруссии сообщили, что Юрий Зенкович и Александр Федута сотрудничают со следствием

Задержанные по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута сотрудничают со следствием и уже начали давать признательные показания. Об этом со ссылкой на начальника отдела следственного управления КГБ республики Константина Бычка сообщает местный телеканал ОНТ.

«Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания», — отметил Бычек.

При этом в КГБ Белоруссии подготовили запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств о содействии в расследовании данного дела. Также представитель ведомства заявил, что один из подозреваемых, Юрий Зенкович, был связан со спецслужбами США и занимался поиском и подкупом белорусских силовиков.

Напомним, что на российском ТВ опубликовали видео, которое было представлено как оперативная съёмка ФСБ. В сюжете показано задержание адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты. Мужчины проводили встречу в заведении общепита на Садовом кольце в Москве с белорусскими генералами и обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии и планы по устранению президента Александра Лукашенко.

Позднее в Госдепартаменте США назвали слухами поступающую из СМИ информацию о возможной причастности этой страны к попыткам устранить Лукашенко. В то же время там заявили, что готовы предоставить консульские услуги задержанному адвокату Юрию Зенковичу.

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Комментарии (8)

Мужской Взгляд
Очень похоже на инсценировку.
260602101
Федут шел по Красной площади, а за ним тянулся парашют, который он забыл снять. Вот так и случился этот провал....
Павел Павлов
Утюг паяльник и чай с психотропными веществами в кадр не попали.Браво ФСБ и КГБ.Союзмультфильм вон ракеты рисует.
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