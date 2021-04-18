Задержанные по делу о попытке госпереворота в Белоруссии начали давать признательные показания

Задержанные по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута сотрудничают со следствием и уже начали давать признательные показания. Об этом со ссылкой на начальника отдела следственного управления КГБ республики Константина Бычка сообщает местный телеканал ОНТ.
«Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания», — отметил Бычек.
При этом в КГБ Белоруссии подготовили запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств о содействии в расследовании данного дела. Также представитель ведомства заявил, что один из подозреваемых, Юрий Зенкович, был связан со спецслужбами США и занимался поиском и подкупом белорусских силовиков.
Напомним, что на российском ТВ опубликовали видео, которое было представлено как оперативная съёмка ФСБ. В сюжете показано задержание адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты. Мужчины проводили встречу в заведении общепита на Садовом кольце в Москве с белорусскими генералами и обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии и планы по устранению президента Александра Лукашенко.
Позднее в Госдепартаменте США назвали слухами поступающую из СМИ информацию о возможной причастности этой страны к попыткам устранить Лукашенко. В то же время там заявили, что готовы предоставить консульские услуги задержанному адвокату Юрию Зенковичу.