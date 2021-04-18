Кадры, которые назвали оперативной съёмкой ФСБ, продемонстрировали в эфире телеканала «Россия 1» в рамках программы «Вести недели» . На них участники встречи обсуждают, что единственный сценарий — это ГКЧП, и определённых людей планируется оставить на местах работать, других — явиться в назначенное время и место, в противном случае объявить виновниками госпереворота в 2020 году.

В сюжете показано задержание адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федуты. Мужчины проводили встречу в заведении общепита на Садовом кольце в Москве с белорусскими генералами.

«Задача № 1 — устранить самого главного. Задача № 2 — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача № 3 — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение», — приводится цитата адвоката из сюжета.



Там же задержанные упоминают, что данные о руководителях страны получили с помощью хакеров, которые взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Кроме того, участники обсуждали отъём имущества Лукашенко. «Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелёк с запасом. Его надо просто взять тихонечко при случае»,— говорит на записи Зянкович.



Накануне ФСБ отчиталась о поимке подозреваемых в подготовке военного переворота в Белоруссии. Лукашенко также прокомментировал известие, заявив, что покушение готовилось на его семью, в том числе, детей.

