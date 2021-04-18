Госдеп назвал слухами информацию о возможной причастности США к попыткам устранить Лукашенко

«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», - подчеркнул он.

Соединенные Штаты Америки не причастны к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 18 апреля ТАСС заявил официальный представитель Госдепартамента.

При этом, комментируя задержание в связи с причастностью к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь. «Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», - подчеркнул собеседник агентства.



Напомним, ранее на российском ТВ опубликовали видео, которое было представлено как оперативная съёмка ФСБ. В сюжете показано задержание адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федуты. Мужчины проводили встречу в заведении общепита на Садовом кольце в Москве с белорусскими генералами и обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии и планы по устранению президента Александра Лукашенко.

