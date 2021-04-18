В Праге у российского посольства произошли беспорядки. Там встретились сторонники и противники РФ

Возле здания посольства России в Праге произошла стычка между участниками антироссийской акции и их противниками. Один из участников был доставлен в полицию. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС.



По данным агентства, беспорядки начались после митинга в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов. Мероприятие перед главным входом на территорию посольства РФ в чешской столице было организовано гражданской инициативой «Миллион мгновений». Практически сразу же после начала митинга на место его проведения прибыла группа сторонников России, насчитывающая более 10 человек. Один из этих активистов пытался выступить перед собравшимися, включив переносной громкоговоритель. Микрофон был вырван у него из рук. Полиция призвала участников акции разойтись. Некоторым из них были выписаны штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты, обязательных в общественных местах.

