FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
41
Печать

В Праге у российского посольства произошли беспорядки. Там встретились сторонники и противники РФ

Как минимум один человек задержан после митинга у посольства РФ в Чехии

Возле здания посольства России в Праге произошла стычка между участниками антироссийской акции и их противниками. Один из участников был доставлен в полицию. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС.

По данным агентства, беспорядки начались после митинга в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов. Мероприятие перед главным входом на территорию посольства РФ в чешской столице было организовано гражданской инициативой «Миллион мгновений». Практически сразу же после начала митинга на место его проведения прибыла группа сторонников России, насчитывающая более 10 человек. Один из этих активистов пытался выступить перед собравшимися, включив переносной громкоговоритель. Микрофон был вырван у него из рук. Полиция призвала участников акции разойтись. Некоторым из них были выписаны штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты, обязательных в общественных местах.

Напомним, что накануне Чехия сделала заявление о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складах с боеприпасами в 2014 году. В розыск по этому делу чешские правоохранители объявили двух мужчин, которые известны под именами Александр Петров и Руслан Боширов, и которых британские власти считали причастными к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери.

После этого было озвучено решение о высылке из Чехии 18 сотрудников российского посольства. Дипломатам РФ дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

В МИД РФ выразили протест против высылки российских дипломатов и пригрозили чешским властям ответными мерами.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (40)

CET
Всё больше здравомыслящих людей по всему миру начинают осознавать, ЧТО из себя представляет ПУ!
265095886
Сначала булькнули в Словакии,теперь в Чехии.Надо было в 68г добивать
265869877
Беспорядки в Мянме, а в Праге десяток российских туристов, по громкоговорителю у посольства спеть решили. Пиво в Чехии вкусное, прям петь так и хочется.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний