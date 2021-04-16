Рассказывать об обрушении строительного козырька на канале Грибоедова с иронией позволяет хэппи-энд: легко пострадали только припаркованные машины. Ветер дунул — все прилегло, в приморском городе такое бывает; казалось бы, тема закрыта, тем более что весь ущерб подрядчик обещает возместить. Однако у этой истории есть предисловие, которое неумолимо подводит к чеховскому штампу о подвешенном ружье.

Владимир Чугунов частенько проходит мимо дома № 7 по каналу Грибоедова по дороге на работу. В 2021 году фасад здания встал на капремонт, подрядчик — ООО «Мидас».



Профессия у Чугунова подходящая — инженер строительного контроля. Сперва он позвонил по тем телефонам, что указаны в паспорте объекта. Устное общение не задалось, «все мягко послали». 2 марта энтузиаст перешел к эпистолярному жанру.

«Каждый день люди, проходящие по каналу Грибоедова, подвергаются смертельной опасности, — несколько драматично начинает он в письме комитету по строительству, но дальше уточняет. — Защитная галерея (козырек) над тротуаром закреплена на строительные леса методом, который у инженера-строителя в голове не укладывается. По диагонали доска 150*40 мм вставлена в первый ярус строительных лесов и примотана проволокой. В случае обрушения люди, находящиеся в момент падения под козырьком, будут погребены под тоннами металла и древесины. Согласно требованиям СП, данная конструкция должна быть независима от строительных лесов». Намерения свои Чугунов не скрывает: если снова «игнор» — обратится в прокуратуру: «Рекомендую не запускать данное письмо по регламенту, а молниеносно отреагировать».



Поделиться Поделиться







Молниеносно не получилось, получилось по регламенту. Комстрой через 2 дня отправил письмо в Госстройнадзор с просьбой обеспечить «объективное всестороннее и своевременное рассмотрение». На это ушло 5 дней. 10 марта ведомство сообщает, что оно занимается госэкспертизой проектов и выдает разрешения на строительство, а «вопросы контроля за проведением работ по капитальному ремонту фасада к компетенции службы не относятся». Однако обращение Чугунова добралось до фонда капремонта — заказчика работ, который, показалось, прислушался к доводам наблюдательного петербуржца. Прошла еще неделя, 18 марта региональный оператор пишет подрядчику: «Прошу в срок до 01.04.2021 устранить указанные замечания и предъявить выполненные работы ответственному инженеру фонда».



Поделиться Поделиться







1 апреля подрядчик отвечает заказчику, к тому времени ремонт уже благополучно подходит к завершающей стадии. Выполняется он согласно проекту, разработанному ООО «Научно-реставрационная фирма» и согласованному КГИОП, пишет компания. Все — по СНИПам и СП, они в письме перечислены. «Дополнительно сообщаем, что перед началом производства работ подрядчиком получены все необходимые согласования и документы для производства работ. Строительные леса и пешеходная галерея установлены согласно ордеру ГАТИ». Акты приемки лесов самой компанией приложены, замечаний нет, допустимая нагрузка — 200 кг на квадратный метр.



7 апреля скорбный бюрократический путь письма Чугунова завершился, он получил последний ответ от фонда капремонта. В нем оператор фактически пересказывает доводы подрядчика и добавляет, что надзирает за всеми работами. 16 апреля металлический козырек обрушился на припаркованные машины, видео — здесь. Если не считать припаркованные машины, никто не пострадал, компания обещает компенсировать ущерб автовладельцам.



Автор: Дорожный инспектор.

«Эти строительные леса предназначены только для того, чтобы там ходил человек и занимался своими функциональными обязанностями, это легкие леса, они рассчитаны на шпаклевку и покраску, — объясняет Чугунов «Фонтанке» уже постфактум. — А у них в паспорте объекта капитальный ремонт. И мне кажется, что другие леса должны быть. И они взяли 150-миллиметровую доску, вставили по диагонали, и получился рычаг. И когда они стали убирать леса с фасада, рычагом и придавило, плюс сегодня очень ветрено».

«На момент данного обращения строительные леса были установлены по всему фасаду здания вплоть до верхних этажей. Фонд капитального ремонта отреагировал на обращение, устранив замечания, — сообщила пресс-служба регионального оператора. — К 16 апреля 2021 года строительные конструкции размещались только на уровне первого этажа и были установлены без нарушений. Порыв ветра вызвал обрушение конструкций исключительно по причине того, что в это время проводился их демонтаж».

