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«Рекомендую отреагировать молниеносно». Петербуржец месяц предрекал падение строительных лесов на Грибоедова

Житель Петербурга больше месяца не мог убедить ответственных, что строительные леса на канале Грибоедова упадут. 16 апреля только природная скромность не позволяет ему обновить статус ВКонтакте на «я же говорил».

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Рассказывать об обрушении строительного козырька на канале Грибоедова с иронией позволяет хэппи-энд: легко пострадали только припаркованные машины. Ветер дунул — все прилегло, в приморском городе такое бывает; казалось бы, тема закрыта, тем более что весь ущерб подрядчик обещает возместить. Однако у этой истории есть предисловие, которое неумолимо подводит к чеховскому штампу о подвешенном ружье.

Владимир Чугунов частенько проходит мимо дома № 7 по каналу Грибоедова по дороге на работу. В 2021 году фасад здания встал на капремонт, подрядчик — ООО «Мидас».

Профессия у Чугунова подходящая — инженер строительного контроля. Сперва он позвонил по тем телефонам, что указаны в паспорте объекта. Устное общение не задалось, «все мягко послали». 2 марта энтузиаст перешел к эпистолярному жанру.

«Каждый день люди, проходящие по каналу Грибоедова, подвергаются смертельной опасности, — несколько драматично начинает он в письме комитету по строительству, но дальше уточняет. — Защитная галерея (козырек) над тротуаром закреплена на строительные леса методом, который у инженера-строителя в голове не укладывается. По диагонали доска 150*40 мм вставлена в первый ярус строительных лесов и примотана проволокой. В случае обрушения люди, находящиеся в момент падения под козырьком, будут погребены под тоннами металла и древесины. Согласно требованиям СП, данная конструкция должна быть независима от строительных лесов». Намерения свои Чугунов не скрывает: если снова «игнор» — обратится в прокуратуру: «Рекомендую не запускать данное письмо по регламенту, а молниеносно отреагировать».

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Молниеносно не получилось, получилось по регламенту. Комстрой через 2 дня отправил письмо в Госстройнадзор с просьбой обеспечить «объективное всестороннее и своевременное рассмотрение». На это ушло 5 дней. 10 марта ведомство сообщает, что оно занимается госэкспертизой проектов и выдает разрешения на строительство, а «вопросы контроля за проведением работ по капитальному ремонту фасада к компетенции службы не относятся». Однако обращение Чугунова добралось до фонда капремонта — заказчика работ, который, показалось, прислушался к доводам наблюдательного петербуржца. Прошла еще неделя, 18 марта региональный оператор пишет подрядчику: «Прошу в срок до 01.04.2021 устранить указанные замечания и предъявить выполненные работы ответственному инженеру фонда».

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1 апреля подрядчик отвечает заказчику, к тому времени ремонт уже благополучно подходит к завершающей стадии. Выполняется он согласно проекту, разработанному ООО «Научно-реставрационная фирма» и согласованному КГИОП, пишет компания. Все — по СНИПам и СП, они в письме перечислены. «Дополнительно сообщаем, что перед началом производства работ подрядчиком получены все необходимые согласования и документы для производства работ. Строительные леса и пешеходная галерея установлены согласно ордеру ГАТИ». Акты приемки лесов самой компанией приложены, замечаний нет, допустимая нагрузка — 200 кг на квадратный метр.

7 апреля скорбный бюрократический путь письма Чугунова завершился, он получил последний ответ от фонда капремонта. В нем оператор фактически пересказывает доводы подрядчика и добавляет, что надзирает за всеми работами. 16 апреля металлический козырек обрушился на припаркованные машины, видео — здесь. Если не считать припаркованные машины, никто не пострадал, компания обещает компенсировать ущерб автовладельцам.

Автор: Дорожный инспектор.

«Эти строительные леса предназначены только для того, чтобы там ходил человек и занимался своими функциональными обязанностями, это легкие леса, они рассчитаны на шпаклевку и покраску, — объясняет Чугунов «Фонтанке» уже постфактум. — А у них в паспорте объекта капитальный ремонт. И мне кажется, что другие леса должны быть. И они взяли 150-миллиметровую доску, вставили по диагонали, и получился рычаг. И когда они стали убирать леса с фасада, рычагом и придавило, плюс сегодня очень ветрено».

«На момент данного обращения строительные леса были установлены по всему фасаду здания вплоть до верхних этажей. Фонд капитального ремонта отреагировал на обращение, устранив замечания, — сообщила пресс-служба регионального оператора. — К 16 апреля 2021 года строительные конструкции размещались только на уровне первого этажа и были установлены без нарушений. Порыв ветра вызвал обрушение конструкций исключительно по причине того, что в это время проводился их демонтаж».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

Фото: Скриншот видео/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (17)

ivan5_5e4d10fe646f6
Надо потерпеть
IvanSt
а ведь всю эту армию чиновников кормим мы... вот представьте себе: вы ежемесячно даете денег какому-то человеку, допустим соседу, а он только изображает бурную деятельность. Как вам такое?
Bolo_yang_1979
предрекал падение лесов и пропредрекался....упала галерея с забором
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