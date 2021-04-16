«В ходе капитального ремонта фасада, проходившего по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 7, производился демонтаж строительных конструкций. Вследствие сильного порыва ветра одна из секций защитного козырька, проходящего над пешеходной галереей, ограждающей зону работ, отвалилась и повлекла за собой остальные секции. Часть строительных конструкций упали на припаркованные автомобили. В результате обрушения пострадавших нет», — рассказали в фонде.

Там также добавили, что подрядная организация ООО «МИДАС», производившая работы, обязуется компенсировать затраты на ремонт поврежденных машин. В настоящий момент её сотрудники убирают упавшие строительные конструкции, работы продлятся несколько часов. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», по состоянию на 12:30 они уже завершены.