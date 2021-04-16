«В ходе капитального ремонта фасада, проходившего по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 7, производился демонтаж строительных конструкций. Вследствие сильного порыва ветра одна из секций защитного козырька, проходящего над пешеходной галереей, ограждающей зону работ, отвалилась и повлекла за собой остальные секции. Часть строительных конструкций упали на припаркованные автомобили. В результате обрушения пострадавших нет», — рассказали в фонде.
Там также добавили, что подрядная организация ООО «МИДАС», производившая работы, обязуется компенсировать затраты на ремонт поврежденных машин. В настоящий момент её сотрудники убирают упавшие строительные конструкции, работы продлятся несколько часов. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», по состоянию на 12:30 они уже завершены.
Фонд также проводит служебную проверку по возможному нарушению техники безопасности в ходе проведения строительно-монтажных работ.
Судя по порталу госзакупок, компания «МИДАС» 11 декабря 2020 года заключила договор с фондом на ремонт фасада здания по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 7, лит. Ж. Необходимо привести в порядок 52 750 квадратных метров за 13 млн рублей. На все про всё — 147 дней с момента передачи объекта подрядчику. Контракт формально заключён на капремонт общего имущества многоквартирных домов, «являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия».
О случившемся ранее сообщили очевидцы, опубликовав фото и видео в соцсети. Момент падения забора попал на камеры.