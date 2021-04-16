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Ветром сдуло. В Фонде капремонта назвали причину падения забора на машины

Причиной падения забора на машины в Петербурге стал сильный ветер

Причиной обрушения жестяного забора на автомобили, припаркованные на канале Грибоедова, стал сильный ветер. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в Фонде капремонта.

«В ходе капитального ремонта фасада, проходившего по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 7, производился демонтаж строительных конструкций. Вследствие сильного порыва ветра одна из секций защитного козырька, проходящего над пешеходной галереей, ограждающей зону работ, отвалилась и повлекла за собой остальные секции. Часть строительных конструкций упали на припаркованные автомобили. В результате обрушения пострадавших нет», — рассказали в фонде.

Там также добавили, что подрядная организация ООО «МИДАС», производившая работы, обязуется компенсировать затраты на ремонт поврежденных машин. В настоящий момент её сотрудники убирают упавшие строительные конструкции, работы продлятся несколько часов. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», по состоянию на 12:30 они уже завершены.

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Фонд также проводит служебную проверку по возможному нарушению техники безопасности в ходе проведения строительно-монтажных работ.

Судя по порталу госзакупок, компания «МИДАС» 11 декабря 2020 года заключила договор с фондом на ремонт фасада здания по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 7, лит. Ж. Необходимо привести в порядок 52 750 квадратных метров за 13 млн рублей. На все про всё — 147 дней с момента передачи объекта подрядчику. Контракт формально заключён на капремонт общего имущества многоквартирных домов, «являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия».

О случившемся ранее сообщили очевидцы, опубликовав фото и видео в соцсети. Момент падения забора попал на камеры.

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Комментарии (12)

Alex000
Что случилось с забором?
Он упал.
265079932
Честно, высосали из пальца ситуацию.
Всегда есть подобные риски. Особенно при демонтаже.
А вот то, что здание круто сделали, стоит сказать. Молодцы!
nalchik11
Правильно будет "ветром надуло"
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