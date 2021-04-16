Как видно на кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», забор накрыл около десятка припаркованных автомобилей. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе администрации Центрального района Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что в дежурную службу районной администрации поступило сообщение о ЧП у дома 7 по набережной канала Грибоедова.

«Произошло обрушение металлической конструкции — жестяного забора, который был установлен вдоль здания в рамках капитального ремонта фасада. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники полиции и представители ЖКС № 1 Центрального района. Информация о пострадавших уточняется», — отметили в пресс-службе.