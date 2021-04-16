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На канале Грибоедова рухнул металлический забор, под ним — с десяток машин

Временная конструкция погребла под собой автомобили в Петербурге

Строительный забор длиной несколько десятков метров обрушился утром 16 апреля в самом центре Петербурга.

Как видно на кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», забор накрыл около десятка припаркованных автомобилей. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе администрации Центрального района Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что в дежурную службу районной администрации поступило сообщение о ЧП у дома 7 по набережной канала Грибоедова.

«Произошло обрушение металлической конструкции — жестяного забора, который был установлен вдоль здания в рамках капитального ремонта фасада. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники полиции и представители ЖКС № 1 Центрального района. Информация о пострадавших уточняется», — отметили в пресс-службе.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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По данным районной администрации, ремонт на данном объекте проводит городской Фонд капремонта.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (19)

hedgehog_
а стояли бы вторым рядом и былоб всё хорошо.
пора запретить парковку у тротуара / обочины. разрешить только со второго и дальше. а для проезда исползовать тротуары.
265849525
Фонд капремонта. Это все, что нужно знать о капремонтах...
Forest_loon
Как авто Боярского не накрыло ?
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