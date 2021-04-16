В результате обрушения на набережной канала Грибоедова, 7, пострадавших нет, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района. Количество повреждённых автомобилей уточняется, предварительно их около шести.

На кадрах очевидцев видно, что забор накрыл с десяток машин. Видео падения забора (вероятно, это пешеходная галерея) публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». «Серьёзно никто не пострадал, только ушибы», — отмечается в сообщении.