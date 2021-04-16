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Обрушение галереи на машины на канале Грибоедова попало на видео

В результате ЧП с забором в центре Петербурга никто не пострадал

В городе порывистый ветер. На Крестовском на машину упал дорожный знак.

Момент падения строительного забора в центре Северной столицы утром 16 апреля зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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В результате обрушения на набережной канала Грибоедова, 7, пострадавших нет, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района. Количество повреждённых автомобилей уточняется, предварительно их около шести.

На кадрах очевидцев видно, что забор накрыл с десяток машин. Видео падения забора (вероятно, это пешеходная галерея) публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». «Серьёзно никто не пострадал, только ушибы», — отмечается в сообщении.

Ранее в районной администрации «Фонтанке» рассказали, что жестяный забор был установлен вдоль здания в рамках капитального ремонта фасада, работы здесь проводит городской Фонд капремонта. На место прибыли сотрудники полиции и ЖКС № 1 Центрального района.

Отметим, что в Петербурге довольно сильный ветер, хотя синоптики его не обещали. Ещё один автомобиль — «Форд Фокус» — стал «жертвой» упавшего дорожного знака на Крестовском острове. О происшествии пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Комментарии (7)

ms2017
Бабуля в бордовом еле шла. Все живы?
Иван 2пырьев
А не от мусорного бака, стоящего на крыше, упал забор?
Mr.Long
"работы здесь проводит городской Фонд капремонта"

Тот самый Фонд, что деньги исправно собирает с населения?
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