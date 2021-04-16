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Смольный рассказал, от чего скончался вакцинированный 80-летний блокадник

Власти Петербурга сообщили, что у пенсионера после вакцинации остановилось сердце

Комитет по здравоохранению прокомментировал причину смерти 80-летнего пенсионера, который скончался, возвращаясь с первой вакцинации в поликлинике.

«По предварительным данным, полученным в результате патологоанатомического исследования, гражданин скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено», — сообщили 16 апреля в комздраве «Фонтанке».

Житель блокадного Ленинграда сделал прививку 15 апреля, а спустя час упал около дома 26, корпус 2, по Таллинской улице и умер мгновенно. О смерти были уведомлены управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор. А комздрав обещал рассмотреть его случай на иммунологической комиссии.

Ранее она же рассматривала два других случаях смерти вакцинированных от коронавируса. Один из них — 49-летний учитель ОБЖ.

По словам председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, каждую смерть после вакцинации изучает специальная комиссия. Ни одной связанной с введением препарата в Петербурге не установили.

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Комментарии (2)

260642921
Хроническая ложь - болезнь, поразившее российское общество.
Чёрт Опасный
Кто-то удивлён?
На месте падения до сих пор кровь... жалко деда.
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