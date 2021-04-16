Смольный рассказал, от чего скончался вакцинированный 80-летний блокадник

Комитет по здравоохранению прокомментировал причину смерти 80-летнего пенсионера, который скончался, возвращаясь с первой вакцинации в поликлинике.



«По предварительным данным, полученным в результате патологоанатомического исследования, гражданин скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено», — сообщили 16 апреля в комздраве «Фонтанке».

Житель блокадного Ленинграда сделал прививку 15 апреля, а спустя час упал около дома 26, корпус 2, по Таллинской улице и умер мгновенно. О смерти были уведомлены управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор. А комздрав обещал рассмотреть его случай на иммунологической комиссии.