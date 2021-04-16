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Почти кошки, но родственники человека. Столичные маки уже вертят хвостом на солнышке

Кошачьи лемуры в Московском зоопарке перебрались на улицу

Благодаря тёплой погоде все больше обитателей зоопарка в Москве переезжают на улицу.

Как сообщает 16 апреля пресс-служба зоопарка, кошачьи лемуры, зимовавшие во внутренних вольерах, вернулись в уличные. До этого весне уже успели обрадоваться гориллы, жирафы, пингвины и другие звери.

Кошачьи лемуры (они же маки) с Мадагаскара — это приматы. Они получили свое название, так как и размерами, и повадками похожи на домашних кошек. Они преимущественно вегетарианцы, хотя с удовольствием гоняются по вольеру за саранчой. Иногда кажется, что им интереснее поймать насекомых, чем съесть их. Пушистый хвост до полуметра длиной, на котором больше 10 черных и белых полос, служит и для баланса, и для передачи информации. Например, в период ухаживаний за самкой самец активно машет им, привлекая к себе внимание. А холодными ночами такой хвост работает как одеяло.

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Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. После выхода фильмов «Мадагаскар» многие стали заводить дома этих красивых животных, но содержать их в домашних условиях нельзя. Им необходим специальный рацион и уход, а также компания — это социальные животные.

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