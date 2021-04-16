Кошачьи лемуры (они же маки) с Мадагаскара — это приматы. Они получили свое название, так как и размерами, и повадками похожи на домашних кошек. Они преимущественно вегетарианцы, хотя с удовольствием гоняются по вольеру за саранчой. Иногда кажется, что им интереснее поймать насекомых, чем съесть их. Пушистый хвост до полуметра длиной, на котором больше 10 черных и белых полос, служит и для баланса, и для передачи информации. Например, в период ухаживаний за самкой самец активно машет им, привлекая к себе внимание. А холодными ночами такой хвост работает как одеяло.

