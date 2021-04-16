Когда уже и Болгария заграница. Балканская страна может пустить российских туристов на майские

Туристический сезон в Болгарии может начаться уже в мае.



«Очень надеемся и работаем над тем, чтобы Болгария открылась и для российских туристов. У нас есть много собственников недвижимости, которые хотят в страну вернуться летом», — цитирует 15 апреля заявление атташе по туризму в посольстве Болгарии Кати Жековой «Интерфакс».

По ее словам, летний сезон в республике в этом году начнется на месяц раньше обычного — 1 мая. Сейчас готовятся рекомендации Минздрава по поводу туризма в эпоху пандемии.