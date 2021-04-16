Одному из пожарных, пострадавших на тушении «Невской мануфактуры», сделали первую операцию. Она прошла успешно

Как сообщили «Фонтанке» во ВЦЭРМ 16 апреля, накануне одному из пациентов провели первый этап хирургического лечения. Операция прошла успешно. У второго аналогичная запланирована на сегодня.



Борис Старковский и Антон Соколов попали в больницы с тушения пожара на «Невской мануфактуре» 12 апреля. У пожарных были зафиксированы серьезные ожоги, которые они получили во время эвакуации людей и осмотра помещений здания. Их коллега, 31-летний Илья Белецкий, погиб. Его похоронили 15 апреля на Серафимовском кладбище.

