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Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
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Одному из пожарных, пострадавших на тушении «Невской мануфактуры», сделали первую операцию. Она прошла успешно

Врачи рассказали о состоянии двух огнеборцев, которые проходят лечение после пожара в Петербурге

Два сотрудника МЧС продолжают проходить лечение во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова. Их состояние стабильно.

Как сообщили «Фонтанке» во ВЦЭРМ 16 апреля, накануне одному из пациентов провели первый этап хирургического лечения. Операция прошла успешно. У второго аналогичная запланирована на сегодня.

Борис Старковский и Антон Соколов попали в больницы с тушения пожара на «Невской мануфактуре» 12 апреля. У пожарных были зафиксированы серьезные ожоги, которые они получили во время эвакуации людей и осмотра помещений здания. Их коллега, 31-летний Илья Белецкий, погиб. Его похоронили 15 апреля на Серафимовском кладбище.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека», которое расследует ГСУ СК РФ по Петербургу.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Маэстро
Здоровья пожарным! Удачи врачам!
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