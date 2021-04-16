Джо Байден решил не идти по пути эскалации конфликта с Россией. Президенты могут встретиться летом

США не будут объявлять новые санкции в отношении России, страны должны начать сотрудничать. Об этом во время брифинга в Белом доме 15 апреля заявил президент США Джо Байден.
Он подчеркнул, что США всегда будут решительно отвечать на агрессивные действия в свой адрес, но в настоящее время двум державам важно выстроить конструктивные отношения. «Русские и американцы — гордые и патриотичные народы, — сказал Джо Байден. — И я уверен, что русские, как и американцы, являются частью безопасного будущего всего мира».
Американский президент рассказал, что предложил Владимиру Путину встретиться этим летом и команды обоих президентов в настоящее время работают над тем, чтобы встреча состоялась. По словам Байдена, США в настоящее время не хотят эскалации конфликта с Россией, тем более, что существуют такие глобальные вызовы, как ядерная угроза со стороны Северной Кореи и изменение климата.
Также президент США прокомментировал введение санкций против России.