Джо Байден решил не идти по пути эскалации конфликта с Россией. Президенты могут встретиться летом

США не будут объявлять новые санкции в отношении России, страны должны начать сотрудничать. Об этом во время брифинга в Белом доме 15 апреля заявил президент США Джо Байден.



Он подчеркнул, что США всегда будут решительно отвечать на агрессивные действия в свой адрес, но в настоящее время двум державам важно выстроить конструктивные отношения. «Русские и американцы — гордые и патриотичные народы, — сказал Джо Байден. — И я уверен, что русские, как и американцы, являются частью безопасного будущего всего мира».

