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Байден: Я мог бы зайти с санкциями дальше, но не хочу этого

Президент США выступил с заявлением по России и напомнил об ответственности сверхдержав

Президент США Джо Байден рассказал, что его последний разговор с Владимиром Путиным был «откровенным и уважительным». С таким заявлением он выступил вечером 15 апреля в Белом Доме.

Байден прокомментировал введение новых санкций против России. «Я заявил Путину, что мы ответим на «неподобающие» действия России пропорционально. Я мог быть зайти дальше с санкциями, но пока не хочу этого», — подчеркнул президент США.

«Ранее на этой неделе я беседовал с президентом России Владимиром Путиным о природе наших отношений, отношений между нашими странами, — сказал Джо Байден. — Это был искренний и уважительный диалог. Две великие силы — это большая ответственность за стабильность во всем мире. И на нас с президентом Путиным лежит серьезная ответственность за урегулирование наших отношений».

«Фонтанка» подробно писала о том, против кого направлены новые санкции США и как они затрагивают петербургских политологов. Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что ограничения не приведут к серьезным последствиям для российской экономики.

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Комментарии (6)

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.... в общем, как я ранее и предположил, весь этот инфошум - пыль в глаза, то что было не позволено Трампу, Байдену можно .... и все СМИ Америки будут помалкивать в тряпочку.
Igor_VS
Чего-то похоже на игру удава с кроликом. Кролик, как понимаете, это США.
265112968
Байден снова продемонстрировал, что он более адекватен, чем...
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