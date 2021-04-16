Байден: Я мог бы зайти с санкциями дальше, но не хочу этого

Президент США Джо Байден рассказал, что его последний разговор с Владимиром Путиным был «откровенным и уважительным». С таким заявлением он выступил вечером 15 апреля в Белом Доме.



Байден прокомментировал введение новых санкций против России. «Я заявил Путину, что мы ответим на «неподобающие» действия России пропорционально. Я мог быть зайти дальше с санкциями, но пока не хочу этого», — подчеркнул президент США.



«Ранее на этой неделе я беседовал с президентом России Владимиром Путиным о природе наших отношений, отношений между нашими странами, — сказал Джо Байден. — Это был искренний и уважительный диалог. Две великие силы — это большая ответственность за стабильность во всем мире. И на нас с президентом Путиным лежит серьезная ответственность за урегулирование наших отношений».

