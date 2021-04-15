Рекурсия ответов. США пообещали ответить на контрсанкции России

Администрация Джо Байдена после введенных санкций объяснила свои дальнейшие шаги в отношении России.

«Посылается сигнал о том, что Соединенные Штаты заставят Россию заплатить <...>, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие действия [после введенных санкций]», — говорится 15 апреля в заявлении администрации Джо Байдена после опубликованных санкций.

В Белом доме подчеркнули, что не хотят дальнейшего ухудшения отношений с РФ. Американская сторона уверена, что последующего обострения можно избежать. «Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории», — говорится в заявлении.