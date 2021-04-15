Рекурсия ответов. США пообещали ответить на контрсанкции России

Администрация Джо Байдена после введенных санкций объяснила свои дальнейшие шаги в отношении России.
«Посылается сигнал о том, что Соединенные Штаты заставят Россию заплатить <...>, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие действия [после введенных санкций]», — говорится 15 апреля в заявлении администрации Джо Байдена после опубликованных санкций.
В Белом доме подчеркнули, что не хотят дальнейшего ухудшения отношений с РФ. Американская сторона уверена, что последующего обострения можно избежать. «Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории», — говорится в заявлении.
Российская сторона в лице МИД РФ уже пообещала, что ответ «неотвратим». Президент США Джо Байден сегодня подписал указ о введении пакета санкций против России 15 апреля. Были наложены рестрикции на шесть российских технологических компаний и объявлено о высылке 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. На санкции уже отреагировали в Совфеде и Госдуме.