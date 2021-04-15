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Рекурсия ответов. США пообещали ответить на контрсанкции России

Власти США оставляют за собой право ответить на дальнейшие «дестабилизирующие действия» России

Администрация Джо Байдена после введенных санкций объяснила свои дальнейшие шаги в отношении России.

«Посылается сигнал о том, что Соединенные Штаты заставят Россию заплатить <...>, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие действия [после введенных санкций]», — говорится 15 апреля в заявлении администрации Джо Байдена после опубликованных санкций.

В Белом доме подчеркнули, что не хотят дальнейшего ухудшения отношений с РФ. Американская сторона уверена, что последующего обострения можно избежать. «Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории», — говорится в заявлении.

Российская сторона в лице МИД РФ уже пообещала, что ответ «неотвратим». Президент США Джо Байден сегодня подписал указ о введении пакета санкций против России 15 апреля. Были наложены рестрикции на шесть российских технологических компаний и объявлено о высылке 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. На санкции уже отреагировали в Совфеде и Госдуме.

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Комментарии (2)

Pilat
Нужно в качестве санкций ввести правило, что дипломаты США в России должны делать публичные заявления только стоя на коленях.
Cвифт
.... даже дипломатов нельзя выслать ?)))
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