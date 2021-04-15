В Петербурге не оказалось в свободном доступе тест-систем для вакцинированных «ЭпиВакКороной»

Оценить иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» в Петербурге самостоятельно не получится. Тест-систем нет в гражданском обороте, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
«В настоящее время тест-системы для оценки иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной» имеются в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге. Поступили они целенаправленно, не для гражданского оборота. Они поступили для оценки формирующегося иммунитета и будут применяться для обследования лиц, привитых именно «ЭпиВакКороной». Пока в гражданский оборот эти тест-системы не поступали», — ответила она 15 апреля журналистам на вопрос о том, когда они появятся.
Как писала «Фонтанка», каждая десятая прививка в Петербурге — это «ЭпиВакКорона». В город пришли дозы почти на 14 тысяч человек. Чем новая вакцина отличается от «Спутника V» и почему добровольцы-испытатели сомневались в её эффективности, читайте в нашем материале.