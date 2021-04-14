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Каждая десятая прививка в Петербурге — это «ЭпиВакКорона»

Первая тысяча петербуржцев получила укол от «Вектора»

Вакцинация новой отечественной вакциной — «ЭпиВакКороной» — набирает обороты в Северной столице. Если накануне сообщалось, что ей за три дня удалось привить меньше 500 человек, то теперь получивших разработку «Вектора» стало гораздо больше.

«Всего «Эпиваком» привито 1156 человек. За вчера — 696 человек. «Спутником» за тот же день — 7158», — рассказали «Фонтанке» в комздраве 14 апреля.

Как писала «Фонтанка», 8 апреля первая партия «ЭпиВакКороны» прибыла в Северную столицу. В ней дозы почти на 14 тысяч человек. Чем новая вакцина отличается от «Спутника V» и почему добровольцы-испытатели сомневались в её эффективности, читайте в нашем материале.

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