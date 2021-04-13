«Большинство выбирают "Спутник V"»: в Петербурге за три дня вакцинировали «ЭпиВакКороной» меньше 500 человек

Вакцинация «ЭпиВакКороной» в Петербурге пока не демонстрирует рекордов. Граждане чаще предпочитают новинке «Спутник V».
«За три дня "ЭпиВакКороной" привили 460 человек. За вчера — 291. Все равно большинство граждан выбирают "Спутник V"», — рассказали «Фонтанке» 13 апреля в комздраве.
Как писала «Фонтанка», 8 апреля первая партия «ЭпиВакКороны» прибыла в Северную столицу. В ней дозы на почти 14 тысяч человек. Чем новая вакцина отличается от «Спутника V» и почему добровольцы-испытатели сомневались в её эффективности, читайте в нашем материале.