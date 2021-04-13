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«Большинство выбирают "Спутник V"»: в Петербурге за три дня вакцинировали «ЭпиВакКороной» меньше 500 человек

Петербуржцы не спешат прививаться новой вакциной от «Вектора»

Вакцинация «ЭпиВакКороной» в Петербурге пока не демонстрирует рекордов. Граждане чаще предпочитают новинке «Спутник V».

«За три дня "ЭпиВакКороной" привили 460 человек. За вчера — 291. Все равно большинство граждан выбирают "Спутник V"», — рассказали «Фонтанке» 13 апреля в комздраве.

Как писала «Фонтанка», 8 апреля первая партия «ЭпиВакКороны» прибыла в Северную столицу. В ней дозы на почти 14 тысяч человек. Чем новая вакцина отличается от «Спутника V» и почему добровольцы-испытатели сомневались в её эффективности, читайте в нашем материале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Otkating
Хотите ли ширнуться чем-то новеньким?

Немецким, финским или американским.
Изделие друзей пу не хочу.
Woodruff Shnibbll
Новости эпичные....это как спросить жабу с болота, что она знает про квантовую теорию. Что может знать ОБЫЧНЫЙ человек про эти прививки? Ровным счетом то,что ему наврали СМИ и производитель. И то я думаю 90% из этого он не понимает.
Агроном аэродрома
Вот прям так нос воротят? Вот прям так предлагают как те самые дилеры - "не хотите ли ширнуться чем-то новеньким"? :))
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