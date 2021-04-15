Как передает корреспондент «Фонтанки» 15 апреля, на церемонии прощальные слова сказал губернатор Александр Беглов, приехал и замминистра ЧС Алексей Серко. Глава петербургского управления министерства Алексей Аникин попросил прощения у родителей погибшего спасателя. «Что должен сказать командир, который не уберёг своего бойца? Простите меня, что не смог уберечь вашего сына. Он с честью выполнил свой долг. Ваш сын настоящий герой нашей страны», — высказался Аникин.

Ранее с Ильей Белецким простились коллеги по части. На Зубковской улице, где служил пожарный, собралось больше двухсот человек. Катафалк покинул территорию части под вой пожарных сирен.



31-летний прапорщик попал в огненную ловушку при тушении «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной днем 12 апреля. Он первым зашел в помещение, где были горючие материалы. Несколько часов он считался пропавшим, затем было найдено тело. Двое его коллег пострадали, оба в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (50 и 59 % ожогов тела). Всех троих наградили орденом Мужества. Работу пожарным Белецкий считал своим призванием.