Как передает корреспондент «Фонтанки» 15 апреля, на церемонии прощальные слова сказал губернатор Александр Беглов, приехал и замминистра ЧС Алексей Серко. Глава петербургского управления министерства Алексей Аникин попросил прощения у родителей погибшего спасателя. «Что должен сказать командир, который не уберёг своего бойца? Простите меня, что не смог уберечь вашего сына. Он с честью выполнил свой долг. Ваш сын настоящий герой нашей страны», — высказался Аникин.
Под выстрелы почетного караула спасателя похоронили. На кладбище собрались сотни людей.
Ранее с Ильей Белецким простились коллеги по части. На Зубковской улице, где служил пожарный, собралось больше двухсот человек. Катафалк покинул территорию части под вой пожарных сирен.
31-летний прапорщик попал в огненную ловушку при тушении «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной днем 12 апреля. Он первым зашел в помещение, где были горючие материалы. Несколько часов он считался пропавшим, затем было найдено тело. Двое его коллег пострадали, оба в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (50 и 59 % ожогов тела). Всех троих наградили орденом Мужества. Работу пожарным Белецкий считал своим призванием.
Пожар в пиковый момент занял площадь в 10 тысяч квадратных метров, он не ликвидирован до сих пор. От здания остались только фасадные стены. Причастными к смерти спасателя на сегодняшний день следствие считает директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича, накануне обоих отправили в СИЗО. На территорию предприятия регулярно с проверками приходил пожнадзор и не находил там систем пожаротушения, дымоудаления и оповещения. На устранение давали по полгода, потом приходили с новыми проверками — и все начиналось заново, один раз компанию оштрафовали на 70 тысяч рублей. Арестованные утверждают, что, по договорам аренды, обязанность установить противопожарные системы лежала на арендаторах. Город намерен восстановить историческое здание. Владельцы, а среди акционеров миллиардер Алексей Устаев, еще с 2015 года планируют построить там жилые дома.