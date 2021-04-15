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Погибшего на «Невской мануфактуре» Илью Белецкого проводили из части под звуки пожарных сирен

Больше 200 человек пришли в пожарную часть на Зубковской улице, где служил погибший при пожаре на Октябрьской набережной 31-летний Илья Белецкий.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Как передает корреспондент «Фонтанки», 15 апреля на гражданскую панихиду пришли родные погибшего, его коллеги по пожарной части, сотрудники регионального МЧС и простые горожане.

Прощальную речь, в которой прозвучало, что в мирное время профессия пожарного остается опасной, сказал начальник части. Он вспомнил, каким славным парнем был Белецкий. Последние слова сказала и сестра Ильи.

С территории части катафалк с телом пожарного под звуки пожарных сирен направился в храм Преподобного Серафима Саровского, где в полдень начнется отпевание. Похороны пройдут в час дня на Серафимовском кладбище. На них будет присутствовать глава МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

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О том, каким был Илья Белецкий и как он погиб, писала «Фонтанка». Он и его пострадавшие коллеги, тушившие «Невскую мануфактуру», награждены орденом Мужества. Указ об этом 14 апреля подписал президент Путин.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности» в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека», которое расследует ГСУ СК РФ по Петербургу.

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Комментарии (6)

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.... соболезнования родным и близким.
nastya1201
Мои соболезнования... Ужасное горе..
Игорь Полетаев
Соболезнования родным и близким.
Царствие небесное, герою!
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