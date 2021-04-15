Как передает корреспондент «Фонтанки», 15 апреля на гражданскую панихиду пришли родные погибшего, его коллеги по пожарной части, сотрудники регионального МЧС и простые горожане.

Прощальную речь, в которой прозвучало, что в мирное время профессия пожарного остается опасной, сказал начальник части. Он вспомнил, каким славным парнем был Белецкий. Последние слова сказала и сестра Ильи.

С территории части катафалк с телом пожарного под звуки пожарных сирен направился в храм Преподобного Серафима Саровского, где в полдень начнется отпевание. Похороны пройдут в час дня на Серафимовском кладбище. На них будет присутствовать глава МЧС по Петербургу Алексей Аникин.