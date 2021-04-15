Соболь «нарушила неприкосновенность» жилища Кудрявцева. Ее наказали годом исправительных работ и «десятиной» от зарплаты

Оппозиционерку приговорили к году исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты в пользу государства.

«Умышленно, с целью незаконного проникновения в квартиру, прошла в квартиру 37 <...>, и достигла таким образом своей преступной цели», — цитирует 15 апреля заявление суда « Медиазона ».

Московский суд увидел «нарушение гарантированного Конституцией» права на неприкосновенность жилища в действиях Любови Соболь. Судья Инна Шилободина посчитала, что юрист признанного иноагентом ФБК проникла в жилище возможного отравителя Алексея Навального.

Прокурор также требовал для нее год исправительных работ, но с удержанием 20 % от зарплаты. Сторона обвинения настаивала, что для «нарушения неприкосновенности» жилища возможного отравителя Алексея Навального «наняли» Соболь.



Обвиняемая, в свою очередь, заявила, что не сомневалась в обвинительном приговоре.

Во время судебного заседания юрист Навального неоднократно препиралась с судьей, поэтому Соболь даже удалили из зала суда. Рассмотрение дела длилось несколько дней.



Любовь Соболь задержали 25 декабря 2020 года после обыска у нее дома. В СК, куда её доставили, Соболь опрашивали в рамках уголовного «квартирного дела», возбужденного по статье о незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Само дело возбудили после жалобы жительницы Москвы, которую СМИ определили как тёщу сотрудника ФСБ Кудрявцева. Соболь приходила к двери его квартиры, женщина же живет в квартире по соседству. Именно с Кудрявцевым разговаривал Алексей Навальный. По словам оппозиционера, он представился помощником председателя Совета безопасности Николая Патрушева и расспросил его про свое же отравление.

