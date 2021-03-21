FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
23
Печать

Любовь Соболь нарушила домашний арест ради храма. Адвокат гадает, чем это закончится

Оппозиционный политик Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста и вопреки отказу следователя посетила службу в храме.

«Сегодня первое воскресенье Великого поста, и Любовь Соболь идет на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, что рядом с ее домом», — сообщил в Twitter 21 марта ее адвокат Владимир Воронин.

Он уточнил, что полтора месяца назад Соболь подавала ходатайство по этому поводу, но следователь ей отказал. И теперь могут быть последствия. «По возвращении домой ее ждал сотрудник УФСИН для дачи объяснений, поскольку она нарушила условия домашнего ареста», — сообщил Воронин «Интерфаксу».

По его словам, сотрудник ведомства должен доложить объяснения следователю. А тот уже может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. «Но может этого и не сделать. Посмотрим», — добавил юрист.

Напомним, что Любовь Соболь по санитарному делу отправили под домашний арест вслед за Навальным, Алёхиной и Васильевой еще в январе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Павел Михайлов
Решила себя попиарить перед колонией. А то выйдет, а ее уже забыли.
K_Lutsky
Храм это здорово, если это не для пиара....
ivan5_5e4d10fe646f6
Интересный ньюанс вероисповедание следователя какое
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний