«Сегодня первое воскресенье Великого поста, и Любовь Соболь идет на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, что рядом с ее домом», — сообщил в Twitter 21 марта ее адвокат Владимир Воронин.

Полтора месяца назад мы подали ходатайство о посещении храма, следователь ответил отказом: может воспрепятствовать следствию. Сегодня первое воскресенье Великого Поста и Любовь @SobolLubov идёт на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черёмушках, что рядом с её домом. pic.twitter.com/zRGBIcMbEA

Он уточнил, что полтора месяца назад Соболь подавала ходатайство по этому поводу, но следователь ей отказал. И теперь могут быть последствия. «По возвращении домой ее ждал сотрудник УФСИН для дачи объяснений, поскольку она нарушила условия домашнего ареста», — сообщил Воронин «Интерфаксу» .

По его словам, сотрудник ведомства должен доложить объяснения следователю. А тот уже может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. «Но может этого и не сделать. Посмотрим», — добавил юрист.

Напомним, что Любовь Соболь по санитарному делу отправили под домашний арест вслед за Навальным, Алёхиной и Васильевой еще в январе.