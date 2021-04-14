С «вором в законе» Альбертом Рыжим, которого в столице «убрал» киллер, попрощаются в Петербурге

Убитый в Москве петербургский «вор в законе» Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий, будет похоронен 15 апреля на Белоостровском кладбище в поселке Песочный, сообщает 14 апреля 47news.

Как отмечает издание, на этом погосте есть специальный участок для мусульман.

Всё случилось около трёх часов дня 12 апреля в Москве. Стрелок напал на Рыжего в спортивном зале дома, где тот жил, и спокойно ушёл с места преступления. Убийство попало на видео. Предполагаемый киллер Альберта Рыжего на камеру признался в убийстве, но сказал, что денег за это не брал. В качестве мотива 33-летний подозреваемый Матлаб Султанов назвал то, что Гейдаров его «ругал».