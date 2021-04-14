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С «вором в законе» Альбертом Рыжим, которого в столице «убрал» киллер, попрощаются в Петербурге

Убитого в Москве «вора в законе» Альберта Рыжего похоронят в Петербурге

Убитый в Москве петербургский «вор в законе» Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий, будет похоронен 15 апреля на Белоостровском кладбище в поселке Песочный, сообщает 14 апреля 47news.

Как отмечает издание, на этом погосте есть специальный участок для мусульман.

Всё случилось около трёх часов дня 12 апреля в Москве. Стрелок напал на Рыжего в спортивном зале дома, где тот жил, и спокойно ушёл с места преступления. Убийство попало на видео. Предполагаемый киллер Альберта Рыжего на камеру признался в убийстве, но сказал, что денег за это не брал. В качестве мотива 33-летний подозреваемый Матлаб Султанов назвал то, что Гейдаров его «ругал».

Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
"попрощаются в Петербурге" - Губер будет?
vic_5e4cd1938d1a8
Тьфу!
Обнуление на удаленке
Кто-нибудь знает, в этой стране русские воры в законе бывают?
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