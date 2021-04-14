«Так будет намного лучше, меня и так большинство ненавидит». О чем говорила школьница, отца которой обвинили в доведении ребёнка до самоубийства

Школьница признаётся, что у неё есть только комната и одежда, но это не самое главное в жизни. Отношения с родственниками не складываются, мало близких друзей. Девочка рассказала, как «орала в подушку, в комнату никто не заходил».

Восьмиклассницу нашли мёртвой в квартире 2 января. Смерти предшествовала ссора с бабушкой. Девочка в аудиосообщениях рассказывает, что вернулась домой на полчаса позже обещанного, из-за чего возник конфликт.

«Фонтанке» стали известны подробности гибели 14-летней школьницы на Васильевском острове Петербурга, отца которой обвинили в доведении ребёнка до суицида. 14 апреля в распоряжении издания оказались аудиозаписи, которые девочка отправляла подруге перед смертью.

На одной из аудиозаписей на заднем фоне слышен женский голос, требующий вернуть пачку с сигаретами. Восьмиклассница комментирует, что у неё в комнате прошёл обыск и ей готовят «смертную казнь».

«Так будет намного лучше, меня и так большинство ненавидит, — говорит она подруге. — Скажи всем, что я уехала в другой город и ни с кем не попрощалась, и что я была ужасным человеком, чтобы никому не было больно, чтобы меня просто все возненавидели».

Василеостровский суд Петербурга продлил арест до 11 июня петербуржцу Сергею Тропанову, обвиняемому в доведении до суицида собственной дочери. Мужчина вины не признает. На момент смерти девочки он не проживал с детьми более полугода.

Как ранее писала «Фонтанка», в семье сложились непростые взаимоотношения между супругами. Во время прошлогоднего весеннего локдауна от Сергея сбежала его жена Наталья, забрав с собой троих детей. Старшая дочь совершила суицид в январе 2021-го, через два месяца задержали Сергея, ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства. Показания на него дали в том числе родной брат и мать.