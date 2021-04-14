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Российские курорты вместо Турции и Танзании. Путёвку в закрытые страны можно обменять на поездку по РФ

Ростуризм: Путёвку в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России

Федеральное агентство по туризму разъяснило, что делать туристам с путевками в закрытые из-за пандемии страны.

«Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России», — цитирует 14 апреля заявление ведомства ТАСС.

В Ростуризме отметили, что такой обмен можно осуществить по согласованию с туроператором. Федеральное агентство по туризму сегодня также анонсировало меры поддержки игроков отрасли.

Накануне Российский союз туроператоров предложил сразу несколько вариантов для туризма вместо Турции и Танзании.

Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха. Российский союз туроператоров попросил открыть для туризма другие направления. При этом Крым ждет небывалого наплыва отдыхающих.

Власти РФ заявили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

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Комментарии (9)

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