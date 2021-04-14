Российские курорты вместо Турции и Танзании. Путёвку в закрытые страны можно обменять на поездку по РФ

Федеральное агентство по туризму разъяснило, что делать туристам с путевками в закрытые из-за пандемии страны.



«Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России», — цитирует 14 апреля заявление ведомства ТАСС.

В Ростуризме отметили, что такой обмен можно осуществить по согласованию с туроператором. Федеральное агентство по туризму сегодня также анонсировало меры поддержки игроков отрасли.

Накануне Российский союз туроператоров предложил сразу несколько вариантов для туризма вместо Турции и Танзании.