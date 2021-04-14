Государство поможет туркомпаниям после закрытия Турции и Танзании. Им еще нужно вернуть туристов

Руководитель федерального агентства по туризму анонсировала новые меры поддержки отрасли.

«Введенные ограничения поставили всех вас, да и, поверьте, нас, в очень сложную ситуацию. <...> Мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами», — написала 14 апреля в своем Instagram Зарина Догузова.

По ее словам, ведомство рассматривает снижение взносов и отсрочку их уплаты. Кроме того, в работе и другие финансовые меры поддержки. Государство намерено помочь возмещением расходов на возвращение туристов из Турции и Танзании.