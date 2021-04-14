Государство поможет туркомпаниям после закрытия Турции и Танзании. Им еще нужно вернуть туристов

Руководитель федерального агентства по туризму анонсировала новые меры поддержки отрасли.
«Введенные ограничения поставили всех вас, да и, поверьте, нас, в очень сложную ситуацию. <...> Мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами», — написала 14 апреля в своем Instagram Зарина Догузова.
По ее словам, ведомство рассматривает снижение взносов и отсрочку их уплаты. Кроме того, в работе и другие финансовые меры поддержки. Государство намерено помочь возмещением расходов на возвращение туристов из Турции и Танзании.
Догузова назвала закрытие авиасообщения с туристическими направлениями «вынужденной мерой», которая направлена на защиту здоровья россиян. Накануне Российский союз туроператоров предложил сразу несколько вариантов для туризма вместо Турции и Танзании.
Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха. Российский союз туроператоров попросил открыть для туризма другие направления. При этом Крым ждет небывалого наплыва отдыхающих. Власти РФ заявили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.