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Государство поможет туркомпаниям после закрытия Турции и Танзании. Им еще нужно вернуть туристов

Ростуризм пообещал поддержку для туроператоров после закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией

Руководитель федерального агентства по туризму анонсировала новые меры поддержки отрасли.

«Введенные ограничения поставили всех вас, да и, поверьте, нас, в очень сложную ситуацию. <...> Мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами», — написала 14 апреля в своем Instagram Зарина Догузова.

По ее словам, ведомство рассматривает снижение взносов и отсрочку их уплаты. Кроме того, в работе и другие финансовые меры поддержки. Государство намерено помочь возмещением расходов на возвращение туристов из Турции и Танзании.

Догузова назвала закрытие авиасообщения с туристическими направлениями «вынужденной мерой», которая направлена на защиту здоровья россиян. Накануне Российский союз туроператоров предложил сразу несколько вариантов для туризма вместо Турции и Танзании.

Из-за отмены авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня более полумиллиона российских туристов остались без отдыха. Российский союз туроператоров попросил открыть для туризма другие направления. При этом Крым ждет небывалого наплыва отдыхающих. Власти РФ заявили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

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Комментарии (6)

dimas062
Про меры господдержки смешно конечно, но и смеяться над народом, которого по прихоти лишили доступного отдыха, и туроператорами, которые этой поддержки не увидят, как-то совесть не позволяет.
***_555
Пусть оплатит тот, кто ввёл запрет.
alexpv
Да, тема с закрытием туризма якобы из-за коронавируса безусловно новый шаг вперед по сравнению с запретом на импорт вина или овощей якобы из-за их санитарного состояния.
Как эти политики уже достали своей возней и детскими обидами..
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